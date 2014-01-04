台湾派遣海巡舰搜寻失火渔船船员下落

Image caption 台湾的海巡署派遣图中的和星舰前往宫古岛附近海域搜救正财利渔船的船员。（图片来源：台湾海巡署）

在接获日本海上保安厅的通报之后，台湾有关部门派舰搜寻正财利渔船船员的下落。

先前媒体报道称，日本海上保安厅在宫古岛北方35海里处发现正在燃烧的该渔船，但是船上人员下落不明。

据称日本方面随即通知台湾的有关部门此一消息。

台湾方面得知消息之后，派出在附近海域巡逻的和星舰前往搜救，而日方也以飞机和巡逻船载该海域搜寻。

来自台湾的消息说，正财利渔船上共有两名台湾渔民和3名印尼籍的渔工，该渔船是去年12月14日自台湾的苏澳港报关出海，据称每次航程一般约为3周。

船上台湾渔民的亲人说，正财利是一艘大约26吨多、船龄约3年的渔船，以捕捞鲔鱼（即金枪鱼）为主。

台湾海巡署公关科科长施义哲告诉BBC中文网，在接获了台湾的国家搜救指挥中心的通知后，派遣2000吨级的和星舰前往搜救，预计最快会在台湾时间周日晨间5时左右抵达现场。

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