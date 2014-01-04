台湾派遣海巡舰搜寻失火渔船船员下落
- 2014年 1月 4日
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在接获日本海上保安厅的通报之后，台湾有关部门派舰搜寻正财利渔船船员的下落。
先前媒体报道称，日本海上保安厅在宫古岛北方35海里处发现正在燃烧的该渔船，但是船上人员下落不明。
据称日本方面随即通知台湾的有关部门此一消息。
台湾方面得知消息之后，派出在附近海域巡逻的和星舰前往搜救，而日方也以飞机和巡逻船载该海域搜寻。
来自台湾的消息说，正财利渔船上共有两名台湾渔民和3名印尼籍的渔工，该渔船是去年12月14日自台湾的苏澳港报关出海，据称每次航程一般约为3周。
船上台湾渔民的亲人说，正财利是一艘大约26吨多、船龄约3年的渔船，以捕捞鲔鱼（即金枪鱼）为主。
台湾海巡署公关科科长施义哲告诉BBC中文网，在接获了台湾的国家搜救指挥中心的通知后，派遣2000吨级的和星舰前往搜救，预计最快会在台湾时间周日晨间5时左右抵达现场。
（撰稿/责编：威克）