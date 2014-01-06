大熊猫宝宝圆仔首次与公众见面

Image caption 圆仔亮相首日吸引数以千计的粉丝前往捧场

台北市立动物园的大熊猫宝宝圆仔星期一（1月6日）首次亮相，与公众见面。

台湾中央社报道称，星期一早晨动物园门口排起长龙，上午9时的时候队伍已经延伸到附近的捷运站。

据报道，圆仔早晨活力十足，让等待已久的粉丝们舍不得离开，结果导致熊猫馆一度人潮壅塞。

不过后来它吃了奶后与妈妈一度酣睡，让彼时方入馆的游客感叹遗憾。

2013年7月6日出生的圆仔到星期一正好满六个月，它是第一只在台湾出生的大熊猫幼崽。

出生时体重仅有180克的圆仔目前体重已经达到14公斤。

圆仔的父母是由中国大陆赠送给台湾的一对大熊猫团团和圆圆。团团和圆圆2008年年底由四川落户台北市立动物园，终于在去年喜得千金。

（撰稿/责编：伊人）