大熊猫宝宝圆仔首次与公众见面
- 2014年 1月 6日
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人网
- 分享平台 电邮
- 分享平台 微博
- 分享平台 人人网
- 分享平台 电邮
-
分享
分享平台这是外部链接，浏览器将打开另一个窗口
-
-
Messenger分享平台 Messenger
-
Messenger分享平台 Messenger
-
-
人人网分享平台 人人网
-
开心网分享平台 开心网
-
微博分享平台 微博
-
-
Plurk分享平台 Plurk
-
豆瓣分享平台 豆瓣
-
-
复制链接关于分享
这是外部链接，浏览器将打开另一个窗口
台北市立动物园的大熊猫宝宝圆仔星期一（1月6日）首次亮相，与公众见面。
台湾中央社报道称，星期一早晨动物园门口排起长龙，上午9时的时候队伍已经延伸到附近的捷运站。
据报道，圆仔早晨活力十足，让等待已久的粉丝们舍不得离开，结果导致熊猫馆一度人潮壅塞。
不过后来它吃了奶后与妈妈一度酣睡，让彼时方入馆的游客感叹遗憾。
2013年7月6日出生的圆仔到星期一正好满六个月，它是第一只在台湾出生的大熊猫幼崽。
出生时体重仅有180克的圆仔目前体重已经达到14公斤。
圆仔的父母是由中国大陆赠送给台湾的一对大熊猫团团和圆圆。团团和圆圆2008年年底由四川落户台北市立动物园，终于在去年喜得千金。
（撰稿/责编：伊人）