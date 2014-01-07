中国“摇滚教父”崔健或上今年春晚

Image caption 有“中国摇滚教父”之称得崔健在1980年代晚期以一首《一无所有》红遍中国各地。

曾在1989年在天安门广场为示威学生演唱的中国摇滚歌星崔健据报将在今年的央视春晚上表演。

据美联社报道，崔健的经纪人尤尤说：“我们接到中央电视台的邀请，让崔健在春晚上表演。”

她说，除此以外，她不能透露更多细节，因为她与央视签署了保密协议。

美联社就此向中央电视台外事局咨询，对方表示不能发表任何评论。

美联社称，这一邀请有可能被视为对崔健的最终的政治平反，但同时也显示出，一向以中国官方媒体老大自居的中央电视台想要扭转春晚收视率逐年下降的颓势。

为此，央视春晚的组织者特别邀请著名中国电影导演冯小刚出任今年春晚的总导演。

有“中国摇滚教父”之称得崔健在1980年代晚期以一首《一无所有》红遍中国各地。

这首歌曲表达了在毛泽东去世和正统共产主义在中国结束后进入成年的一代人的期望和忧虑。

这首歌也成为1989年聚集在天安门广场诉求民主的示威学生的非正式国歌。

在中国政府派坦克和军队镇压这场民主示威的几天前，崔健亲赴天安门广场，为学生演唱这首歌。

自那以后，中国政府曾拒绝为崔健发放举办演出会的许可，并审查他的歌词。

2006年，英国“滚石”摇滚乐队在上海举办演唱会时，崔健曾获准与英国歌手米克·杰格同台演唱《野马》。

崔健的经纪人尤尤说：“尽管官方对崔健演唱没有具体的禁令，不过有时他在地方演出时会遇到一些麻烦。但随着时间的推移，这种麻烦也越来越少了。

（编译：尚清 责编：董乐）

读者反馈

六四还没有平反，六四冤魂还没有安息，六四家属还在维权......崔健上春晚除了被利用给中共站台外没有丝毫正面意义，可悲。<strong>USA, </strong><br/>

崔健的经纪人尤尤说：“尽管官方队崔健演唱没有具体的禁令，不过有时他在地方演出时会遇到一些麻烦。但随着时间的推移，这种麻烦也越来越少了。<strong>Jason, China</strong><br/>