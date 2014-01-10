民进党提出“台湾共识”对中政策没新意

Image caption 在苏贞昌心中，首要之务是保住党主席之位并且赢得年底“七合一”地方选举。

民进党中国事务委员会1月9日在台北举行会议，通过了备受外界关注的“2014对中政策检讨纪要”，决定以“积极凝聚台湾内部的共识”做为两岸对话的基础，为民进党现阶段的两岸交流定调。

民进党内普遍缺乏共识，会议原本要提出的“对中政策总结报告”，也变成位阶较低的“对中政策检讨纪要”。

民进党立法院党团总召柯建铭先前建议的“冻结《台独党纲》”，原本就未列入议程，但他仍在会中重申主张，不过无人附议。以台湾“宪政共识”作为两岸交流基础的提议，一般以为可以在会中取得党内共识，但也未获得通过。前主席谢长廷就是反对者之一，他主张以“宪法各表”作为民进党和中国共产党交流的基础，但同样未能赢得与会人士支持。

最后，会议通过前主席蔡英文主张的“积极凝聚台湾内部的共识”，做为民进党现阶段两岸对话的基础。

对此，中共国台办发言人周五（1月10日）表示，民进党依然“顽固”坚持一边一国的台独立场，其所做所为，违背两岸关係和平发展的历史流潮和台湾的主流民意，也不符合两岸同胞的根本利益。发言人指出，以僵化的思维检讨政策，是找不到出路的。

冻结《台独党纲》？

民进党1991年通过《台独党纲》，主张建立主权独立自主的台湾共和国。柯建铭在去年民进党华山会议中抛出“冻独”建议，直言《台独党纲》违背“国际、两岸和台湾主流民意”，是“民、共双方往来的障碍”，引爆党内争议。

在陈水扁执政8年（2000年~2008年）后，台湾民众开始怀疑民进党缺乏处理两岸事务的能力，两岸议题于是成为民进党在选举上的罩门，必须妥善处理，否则民进党难以重新执政。蔡英文2008年败给马英九，证实了这一点。一般认为，民进党若是“冻独”，不但可以迈出两岸和解的第一步，更有助于2016年重新执政。

事实上，民进党本身也知道必须调整两岸政策，所以才一再强调，1999年的《台湾前途决议文》已取代了《台独党纲》。《台湾前途决议文》明文指出，台湾是主权独立国家，现状更动须全民公投决定。《台湾前途决议文》对中华民国宪政体制的正当性做了有条件的承认，但是扬弃“一中原则”，自然也不被北京所接受。

民进党政策会执行长吴钊燮强调，有关《台独党纲》问题，民进党以及党主席苏贞昌的立场十分清楚，台湾民主化多年，已是主权独立国家，人民直选国会及总统；既然是主权独立国家，也就没有“冻独”的问题。

神主牌

尽管如此，《台独党纲》依然是民进党神圣不可侵犯的神主牌。民进党为了凝聚独派势力，所以党内的独派势力始终不小，没人敢得罪。由柯建铭“冻独”建议掀起的党内巨大争议，便可清楚瞭解这一点。再进一步观察，柯建铭的建议是“冻结”而非“废除”《台独党纲》，显然他也知道，神主牌不能碰，这只是选举的策略运用而已。

再者，由于民进党今年5月将要进行党主席选举，现任主席苏贞昌在强敌蔡英文、谢长廷环伺之下，自然不敢轻易得罪党内的基本教义派势力，两岸政策倾向採取保守的作法，比较安全。在苏贞昌主导下，这次中国事务委员会会议并未充分尊重“冻独”议题，也就不意外了。因为，在苏贞昌心中，首要之务是保住党主席之位并且赢得年底“七合一”地方选举，顺势成为民进党2016年总统选举候选人。

民进党是由不同派系组成的政党，一旦要处理《台独党纲》这样高度敏感的议题，势必会引爆内部严重的争论与争斗，如果没有迫切性，没有人想碰这烫手山芋。在国民党马英九政府施政不得民心之际，民进党大可不必加码拚选举，急着去处理《台独党纲》，或许就能轻易赢得胜选。

（责编：路西）

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读者反馈

馬英久另一件天兵語錄叫漲價會習慣？奇怪！這話他為何不對財團富豪說呢？水電油價、員工薪資及稅漲多了就習慣了不是嗎？他們一天撞壞乙台3000萬寶堅尼面不改色，但繳個牌照稅都要盜用身障者減免，甚至日進斗金，還要盜用身份領老農津貼？而馬政府只能二手一攤跟台鐵票一樣無輒。至於穿梭二岸諂媚胡扯的台企嘴臉，日月光頂新看清楚了，那另一種也許中共要更大開眼界。陸生三限六不不合理？我們來談誰真正不合理？台湾本來只有十所左右大學，現在百來所，這些企業有心辨學？不是的，嬰兒潮時期補習班好賺，大學更好賺，多好賺，就跟路跑一樣，佔用公用道路，弄髒了政府負責，納稅人付錢，他們收報名費場場百萬仟萬的賺，用路人苦不堪言。<strong>戴珍珠, 台灣</strong><br/>

至於馬金體制更扯，一中或者和平談判是二人就可以說了算的嗎？特別是金，他是誰？台灣人民有投票賦予他任何權力嗎？金氏王朝的人為何認為他們有權將台灣一賣再賣呢？

至於馬，一個法學博士不懂法，連契約明白訂定的權利都無法要求財團依約履行，這樣的人能簽服貿、TPP、二岸和平條約？換作是中國人會讓他簽嗎？

馬最新扯事是台鐵春節票一票難求，他透過媒體。放話給人民，是陸客團、黑道、民代及藝品店全包了，想回家嗎？請上網找黃牛買票。是嗎？下次大選時，國民黨叫陸客及黃牛、黑道投票給他們就好了，不用對人民拜票了不是嗎？這樣的執政者世所罕見。<strong>戴珍珠, 台灣</strong><br/>

2008年到今天發生了什麼事，讓台灣民意量變且質變？量變是統一主張者不到5℅，質變是台灣認同者99℅，包括陸配。真的回不去了。中共想知道問題出在那兒嗎？國民黨主流非主流鬥到今天，九月政爭後，四大家族與馬金之鬥難看至極，連家要選台北市長，理由只有一個，維繫連家四代政官權位，保有連家在二岸分配利益的地位；朱立倫則連所謂民主政黨的黨內初選機制都免了，把新北市當作家族封地，直接指定接班人，完全是老蔣的翻版；而胡自強要黨中央安排位置，也就是一定要有官作才肯下台，他活在滿清時代嗎？至於吳伯雄家族更址，桃園好像是他們的私有地，外人不能選？所以中共對於台湾人大幅傾向支持一邊一國有些概念了嗎？<strong>戴珍珠, 台灣</strong><br/>