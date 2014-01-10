美国：中国南海渔业新规定是危险挑衅

2014年1月10日

图像加注文字， 美国认为中国单方面制定法规不利于和平解决南海争端。

美国评论中国海南省实施南中国海渔业管制规定，警告此举“具挑衅性且有潜在危险”。

此前，海南省于元旦日实施关于《渔业法》的本地立法，规定外国渔船必须获得许可才能进入海南省所辖海域作业。

美国国务院发言人普萨基星期四（1月9日）说，中国的单方面举动不利于透过东盟解决争端，美国“当然”对中国的立法行动感到担忧。

中国外交部称，海南省的做法“完全正常”。

外交部发言人华春莹星期四在北京说：“中国是海洋国家，沿海省份根据国家法律制订地方法规，规范海洋生物资源养护、利用和管理，完全是正常的、例行的做法。”

她说，海南省的有关立法早于1993年制定，这次生效的是第二次修订，“目的是为了加强渔业资源的保护、增殖、开发和合理利用，维护渔业生产者合法权益，保障水产品质量安全，促进渔业可持续健康发展，保护渔业资源和生态环境”。

普萨基则说，南海争议的有关各方应当避免采取单方面行动，以免妨碍透过外交等和平途径解决争端的可能。

她还说，中国宣称拥有这广泛海域的主权，但并未提出任何说明或国际法上的根据。

充公与罚款

中国与南海多个周边国家在该区域有主权争议，其中以越南和菲律宾的争端最为尖锐。

元旦日实施的新版《海南省实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》要求外国人、外国渔船进入海南管辖水域进行渔业生产或渔业资源调查活动，应当经国务院有关主管部门批准。

新规章还说，如果未经中国方面的许可而进入该海域的船只，可能被收缴渔具和捕获的鱼，并面临最高50万元人民币的罚款。

路透社星期五（10日）引述越南外交部发言人梁青毅回应说，任何外国人员在没有越南允许下在该区域活动，都是非法和毫无根据的。

菲律宾外交部发言人埃尔南德斯星期四说，马尼拉政府已经要求该国驻北京大使馆获取关于这一新管理规章的更多信息。

台湾也表态称“不予承认”海南省的新规定。外交部发言人高安星期四说，不论就历史、地理和国际法，南沙、西沙、中沙和东沙群岛及其周边水域都属于中华民国，主权不容置疑。

高安说：“中华民国政府呼吁相关各方应自我节制，透过协商对话以和平方式解决争端。”

（编译：叶靖斯 责编：伊人）

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