报道称五角大楼证实中国试验高超音速武器载具

图片版权 Getty Image caption 中国在国防开支方面投入了巨额资金。

媒体报道说，美国国防部证实，中国测试了其首个具有高超音速性能的飞弹载具。

有关报道称，五角大楼向华盛顿自由灯塔网站说，这个名为WU-14的可以携带核弹头的高超音速滑翔载具（HGV）的试验日期是1月9日。

美国的中国战略武器专家史托克说，这种新型武器投射系统可能是由洲际弹道导弹运载，在导弹发射升空后，HGV便与导弹脱离，以相当于音速十倍的速度、从距离地球大约100公里的近太空一路滑翔接近目标。

他说，HGV的试飞成功，说明了中国战略性核子计划以及传统性军事与导弹计划都已经有了长足的进步，足以挑战美国目前的导弹防御系统。

香港《南华早报》引述中国科学家说，中国为这一项目投入了巨额资金，参与HGV研制的有来自多个科研单位和大学的100多个小组。

报道引述中国南京大学研究超音速飞行控制的王宇慧（音译）教授说，研制高超音速载具的目的是击败并穿透导弹防御系统。对于中国已经掌握了这种技术，她并不感到吃惊。

她说，在超音速十倍或更高速度的攻击面前，导弹防御系统没有足够的反应时间。

但她同时表示，美国目前在高超音速武器载具方面仍然具有不容置疑的领先地位，美国在2010年就成功试验了超音速20倍的洛克马丁HTV-2武器载具。

据知俄国与印度也正在进行着这方面的研制工作。

（撰稿：沙漠/责编：萧尔）

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扰场相干效应能改变空间时间的结构 飞弹不会抽象地飞

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