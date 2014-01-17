青海玉树藏民抗议高僧堪布尕才被羁押

图片版权 AP Image caption 当地民众称警方向集会群众承诺于五天内交代堪布尕才被抓事件。

据报道，中国青海玉树州囊谦县有大批藏人藏僧集会静坐，抗议西藏昌都地区警方跨省抓捕当地名僧堪布尕玛才旺（堪布尕才）与16名为其请愿的喇嘛。

美联社与自由亚洲电台星期四（1月16日）引述当地消息称，将近500名藏人星期三（15日）聚集在囊谦县监狱前抗议，当中包括数十名公雅寺的喇嘛。

北京藏人作家唯色此前表示，去年12月6日，来自公雅寺的堪布尕才在四川成都办事期间被昌都警方抓捕，其后送到昌都县看守所羁押。

警方并未说明其被抓原因，但据称在其代表律师追问下声称，堪布尕才案“涉及危害国家安全”。BBC中文网未能独立核实有关说法。

唯色在其评论文章中称，重庆维权律师唐天昊12月23日到昌都取得堪布尕才家属的委托授权，随即到看守所要求面见当事人，但遭拒绝。

图片版权 AP Image caption 堪布尕才在囊谦县属德高望重的高僧。

唯色称，昌都警方几经追认后承认抓捕了堪布尕才，但除了声称案件涉及危害国家安全外，并未交代其具体犯罪嫌疑，也没有向堪布尕才家属送达相关的刑事拘留通知。

国际特赦组织8日发表声明，呼吁紧急声援堪布尕才与其他被抓僧侣，促请中国当局尽快放人。

声明说，600余名藏人曾于12月10日在囊谦县集会要求释放堪布尕才，16名该寺僧人后来被抓；自由亚洲电台称有九人后来获释，并称警方在羁押他们期间询问他们堪布尕才是如何与“外部消息来源”联络。

持续请愿

据国际特赦组织介绍，38岁的堪布尕才一直在当地从事推广西藏语言、文化与宗教工作，2010年青海玉树地震发生后，堪布尕才领导了救灾活动。

唯色称，囊谦公雅寺与一山之隔的昌都嘎玛寺有传承关系，两寺人员非常亲近。2011年10月，嘎玛寺年青喇嘛因不满政府工作组强迫他们还俗，向嘎玛乡政府投掷土制炸弹，并张贴反对驻寺工作组传单，堪布尕才其后被指控窝藏躲避当局追捕的僧人。

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唯色在自由亚洲电台藏语节目中称，囊谦县县长哦格与副县长智明龙珠在12月10日劝导请愿藏人时提出了窝藏之说，并警告请愿者“闹事没有好处”。

星期三的静坐是当地藏人第二次集会要求释放堪布尕才。消息人士称，集会持续了四个小时，囊谦县公安局局长向静坐群众保证会在五天之内给个说法，并答允让60名参与静坐的喇嘛分批探望被羁押喇嘛后，结束了抗议。

西藏与周边地区藏民长期控诉北京当局高压统治，打压藏人传统宗教与文化，自2009年来，上百人自焚抗议。

中国政府则称当局投入巨资拉动当地经济发展，改善西藏人民生活，并称自焚抗议都是以西藏流亡精神领袖达赖喇嘛为首的“达赖集团”在幕后煽动策划的分裂活动。

据报道，中国去年在西藏与周边藏区起诉了20起涉嫌危害中国国家安全的刑事案件。

图片版权 AP Image caption 据报道，参与集会的包括60名公雅寺的喇嘛。

图片版权 AP Image caption 堪布尕才据信被关押在昌都县看守所而非囊谦县监狱。

（撰稿：叶靖斯 责编：萧尔）