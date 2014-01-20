香港涉虐印尼女佣案女子被捕候查

图片版权 Reuters Image caption 据称受虐待女佣厄维阿纳在返回印尼后求助

广受关注的香港印尼女家庭佣工被虐待案续有新发展。一名涉嫌牵涉在香港虐待印尼女佣案的女子被捕。据悉她是在机场试图离境时被捕的。

涉嫌虐打佣工厄维阿纳（Erwiana Sulistyaningsih）的女雇主在周一（20日）下午在香港国际机场准备离境时被拘捕。她目前接受警方调查。

香港媒体报道说，被捕的是一名44岁的姓罗女子。

据悉，她准备前往曼谷，但由于她已经列入警方监察名单，因此未能出境。后来入境处人员将她交给警方。案件目前列作伤人案，由香港警方重案组接手调查。

受伤求助

23岁的厄维阿纳本月初离开香港时遍体鳞伤，不良于行，直到抵达印尼后才听从同乡的劝谕报警求助。

此案在香港乃至国际社会引发了舆论关注，广受媒体报道。

在昨天，数以千计人士在香港湾仔地区举行了示威游行，希望为案中女佣讨回公义。他们同时要求当局尽快调查此案。

印尼佣工工会也表示，曾经与厄维阿纳联系上，并告知其雇主被捕的消息。

与此同时，香港媒体周一报道说，香港警方目前正联络一名目前在新加坡工作的印尼佣工，据信她也曾被同一雇主虐待。

香港目前有大约30万外籍佣工，大部分来自菲律宾，但是也有不少来自印尼。

（撰稿/责编：顾垠）

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读者反馈

家務傭工，只是出賣勞力討生活，並非出賣尊嚴與自由，更不是拳打脚踢的標靶。受虐傭工忍氣吞聲，並不意味施虐者的正當性。這位涉嫌虐打傭工的女子在出境時被攔下來，看來，含冤受虐的傭工終有取回公道的一日。

<strong>孟光, Hong Kong</strong><br/>

像這樣的無良顧主必須將她/他繩之以法, 不可姑息!

涉案的中介公司也要徹查, 如有違法予以嚴懲!

此外, 必須檢討顧佣制度可有改善空間. 可考慮成立申訴/訟裁及調解機制, 甚至建立顧主/顧員及中介公司的黑名單制度.

香港政府可考慮成立專責部門處理外佣問題, 並與有關佣工國家的駐港領事保持經常的聯繫, 主動交流資料及意見,研究防治的方法.

有關外佣與顧主如何和諧相處的教育和宣傳, 投訴熱線等都應盡快推行. 香港是一個文明社會,解決問題總有文明之道.

<strong>香港仔, 香港</strong><br/>

香港之耻！这样的虐待佣工新闻以往已经发生过数次，主要问题是佣工受虐待后不敢报警。印尼佣工每一次出国时需付高昂的中介费用，害怕报警后失去工作，若无法在香港法例规定的两星期内找到新雇主就必须离开香港回国，在本国找新雇主再出国时又要另付高昂中介费。所以一般遇上不合理对待时只好哑忍。虽说香港工作环境仍然相对优越，但人身虐待和劳役是严重的罪行，必须以零容忍的方针处理。我看香港政府多年来对解决问题并不积极，漠视了这三十万的弱势外国人社群！在今次事件广为报道多天后，政府表现仍然显得犹豫不定，在感到了出大事后才有较明确表态跟进，表现令人非常失望！

<strong>Daniel Hui, 香港</strong><br/>