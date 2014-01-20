嘎嘎小姐新专辑将在中国解禁发行

图片版权 ap Image caption 嘎嘎小姐专辑的封面在中国进行了改动。

美国流行歌手嘎嘎小姐的新专辑终于打破了三年的封禁，将会在中国大陆发行。

现在歌迷在中国可以预订嘎嘎小姐的新专辑《流行艺术》（Artpop），这比该专辑11月在美国排行榜登上榜首的时间晚了两个月之久。

这位27岁的歌星上周在推特上表示，“我太激动了。中国政府批准《流行艺术》在中国发行，15首歌一首都没有删除。接下来，我希望能够到那儿（中国）演出。”

虽然在中国发行的专辑歌词没有因监管机构的审查而改动，但是该专辑的封面图却有所变化，嘎嘎小姐裸露的双腿上加上了黑色的丝袜，而蓝色玻璃球的尺寸也被变大，从而挡住了嘎嘎小姐近裸体的上身。

还有一点是一首名为Sexxx Dreams的歌曲该改名为 X Dreams。

很多在网上的评论人士都表示不喜欢这个改动后的专辑封面，不过这是和在中东发行的专辑封面相同。

一名微博用户表示，“虽然我很不喜欢这个封面，但是如果她要想到中国别无选择。”

另外一名网民则说，“因为封面的原因，销售量肯定会受到影响。为什么不干脆用电脑给她加上衣服，或者把球一直加大到她脖子的位置？”

不过很多忠实的歌迷则说，仍然会购买专辑，来支持歌星，另外他们也对自己的偶像可能会有朝一日在中国演出感到兴奋。

2011年8月，中国文化部以“危害国家文化安全”为由，公布了100首“违规网络音乐产品”，其中嘎嘎小姐的专辑《天生完美》中有六首歌曲榜上有名。

（编译：林杉 / 责编：尚清）