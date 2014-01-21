国际特赦谴责审判许志永等维权人士

Image caption 许志永是新公民运动创始人

国际特赦周二（1月21日）谴责说，中国当局即将对8名反腐活动人士的审判是“虚伪”的行为。

国际特赦发表声明表示，著名律师和维权者、新公民运动创始人许志永等人正是因为揭露中共宣传的反腐败运动中的漏洞而受到打压。

国际特赦特赦东亚研究部主任莱福说：“我们没有看到习近平主席承诺的打击腐败，而看到了对揭露腐败者的打压。”

“我们认为许志永是个良心犯，应该立刻无条件获释。

去年，许志永等8位“新公民运动”人士因为公开举牌示威、要求中国官员公示财产、呼吁维护农民工子女受教育权利而被中国警方以“聚众扰乱公共秩序”的罪名正式刑事拘留。

北京市第一中级人民法院将于周三首先对许志永进行不公开审判，媒体和其他人士都没有获得旁听批准。

有消息说，本周晚些时候，赵常青、丁家喜、李蔚、马新立、侯欣、袁冬、张宝成等参与了、或举行类似维权活动的人士也都将在北京受审。

另外，广州也将审讯被控“聚众扰乱公共场所秩序罪”的广州维权人士刘远东。

（编译：立行 /责编：李莉）