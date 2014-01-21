中国为海洋权益增强海军和海监装备

图片版权 china news agency Image caption “中华神盾”系列的最新型战舰编入南海舰队。

中国为南海舰队配备最新型的导弹驱逐舰052D，并开始制造万吨级海监船。

于此同时，中国在三沙市配备5000吨级海事巡逻船，准备“逐步建立三沙定期巡航制度”。

路透社评论认为，这一举动有可能会进一步刺激周边各国的南海海洋争议。

美国和包括日本在内的亚太与中国有海洋权益争端的国家均对中国增强海洋力量保持关注。

华盛顿近日批评北京通过设立东海防空识别区以及海南省实施南海新渔业规例等措施，一些议员指责中国采取军事威胁手段来加强其主权主张。

“技术先进”

中国各大媒体均报道了中国为被称为“中华神盾”系列的最新型战舰052D型导弹驱逐舰配属南海舰队的消息。

媒体消息称，中国最新型战舰052D型导弹驱逐舰2014年元旦前刚刚完成首航测试，舰名为“昆明”号。

一些评论说，052D型导弹驱逐舰在部分技术上已经名列世界先进行列。

另外，中国船舶重工集团公司的网站消息说，该公司已成功签订了万吨级海监船合同订单。

该消息说，目前，世界上最大的海警船舶为日本海上保安厅所属的排水量7175吨级巡视船，而中国最大的海监船“海监50”仅为4000吨级。

近日，香港《大公报》旗下网站大公网报道称，中共辽宁省委书记王珉星期六（1月18日）在沈阳举行的辽宁省人大会议上证实大连造船厂正在生产中国第二艘航空母舰，并称这艘航母的工期预计为六年。有关消息被中国各大新闻网站纷纷转载，但之后包括大公网的报道在内很快被撤稿。

（编译：立行 /责编：李莉）

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暫享一時的威風..." - 孟光; 何以見得?

<strong>Lim Yoyo, Hong Kong</strong><br/>