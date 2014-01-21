人权观察批评中国政府未顺应民意政改

图片版权 HRW Image caption 人权观察年度报告批评中国未顺应民意进行政治改革。

路透社报道，总部在纽约的人权观察周二（21日）指责中国政府没有顺应民意进行政治改革，以及在掀起反腐运动的同时却打压反对腐败的活动人士。

路透社引述人权观察亚洲部负责人布拉德·亚当斯的声明说，由于国内和国际的压力，中国政府在劳教制度和一胎化政策等方面进行了改革。

但是亚当斯指出，与此同时，中国领导层开始对批评者进行严厉镇压，并使用强硬措辞明确表示不准备开放政治体制。

希望与失望

中国政府历来坚决捍卫自己的人权纪录，猛烈抨击那些批评中国人权的外国政府和团体。

北京政府说，它让千百万人脱离贫困这个事实，就是共产党中国在人权纪录方面的重要成果，它确保了人民的广泛权利。

当习近平去年成为中国最高领导人时，人们曾希望他能对批评当局的人采取温和态度，并会着手进行政治体制改革。

但是中国共产党的新一届政府上台后，对待批评者的手段却再次严厉起来。

人权观察周二在它的年度报告中说，中国当局尚未回应越来越多公众对公正和问责制的要求，开始进行根本性改革。

人权观察表示，那些发动公开官员财产运动的活动人士被逮捕尤其令人关注，最著名的被捕者之一许志永的审判将于明天（22日）在北京进行。

态度不一致

人权观察亚洲部负责人亚当斯说，在习近平大谈如何反腐、也有一些高官被捕的同时，中国政府却对那些揭露党内高层贪腐现象的人进行严厉的报复。

人权观察指出的中国令人关注的人权问题中还包括政府的打击网络谣言运动、以及在西藏和新疆等动乱的少数民族地区的持续镇压。

人权观察在它的年度报告中还说，去年国际社会对中国人权状况的态度相当“不一致”。

报告说，包括法国和英国在内的一些国家，他们的领导人在和中国领导人一起参加国际峰会时，淡化了对中国人权纪录的批评。

但人权观察说，中国是个有十多亿人口的大国，在全世界的地位举足轻重，所以国际社会如何看待中国的人权状况极其重要。

（编译：嵇伟 责编：尚清）