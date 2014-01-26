Image caption 赛后李娜感谢老公：“你给我倒水，帮我修球拍，多谢啊，你是个好人。”

率真、执着、勇敢，诚恳。时隔三年，李娜再一次捧起大满贯冠军，成为百年澳网史上第一位封后的中国球员。

澳网最佳致辞

李娜在颁奖仪式上的一番话被誉为“澳网最佳冠军致辞”。

她是这样感谢老公的：“你给我倒水，帮我修球拍，多谢啊，你是个好人。”坦率幽默，全场一片笑声。

“你在中国都出名了啊！”

“还有，你找到我可真幸运。”

这就是李娜式的幽默，坦诚自然，真情流露，不带有丝毫的矫揉造作。

李娜在去年的福布斯排行榜上名列第三，谈起奖金的吸引力，她从来毫不在意。

“马克斯，我的经纪人，谢谢你让我这么有钱。太谢谢啦！”

三年前李娜闯入澳网决赛，她在半决赛后的采访中抱怨老公晚上打呼噜，吵得自己一个小时醒一次。主持人问她：“是什么让你坚持到最后呢？”

李娜想了一阵，一本正经地说：“奖金啊”。

全场再次哄然大笑，掌声雷动。

人人都爱真性情的李娜，她从来不掩饰自己的个性。她会告诉你自己16岁的时候倒追现在的老公姜山；她会自豪的宣称：我永远是创造历史的第一人；她还会告诉你，我只跟随心走。

这就是李娜：自信而真诚。她的公开致辞就好像与最好的朋友谈话。真切而直白，中肯而幽默。所谓“绚烂之极，归于平淡”就是这个道理吧。

体系外的人

也许是性格所致，李娜不是“体系内”的球员。在国家队训练的时候，她要求个人教练遭到拒绝，与队友姜山恋爱遭到反对，她早在05年中网女单首轮出局后就跑轰国家队，称自己在这一年得不到丝毫进步。

网球是职业性全球性非常强的运动，基本上每一个职业球员都聘请私人教练，针对自己的技术特点进行训练。孩子们有机会进入当地的网球训练馆，在那里配有执牌教练可供选择。很多父母都是本着锻炼身体或兴趣爱好送孩子进行网球训练，再一步步向职业竞技发展。

温网、美网和法网从19世纪就开始了，而网球在中国火热也不过是最近十来年的事儿，其体系也是由上至下的筛选系统，无论是硬件设施的普及还是教练资源都无法与网球强国相比，许多孩子都得不到训练的机会。而像李娜这样个性出众的球员显然无法适应这样的训练机制。借用一句台词“有的鸟毕竟是关不住的,它们的羽翼太光辉了”李娜的个性和执着成就了她的今天。

再战澳网

正如李娜的性格一样，她的球风强劲富有冲击力而且坚韧。在夺得法网冠军之后，李娜坦言自己被胜利淹没，太过紧张，甚至连网球拍都握不好。

这是一个女子网球全面开花的时代，选手们技术水平差距细微，神经大条的那一个往往站上最高领奖台。除了系统的训练，教练和球员需要根据对手的强弱点制定战术。

她的教练卡洛斯曾经执教过海宁，在他的帮助下，李娜的判断力更加果断，非受迫性失误减少，更拾得大场面。

从11年澳网决赛惜败克里斯特尔斯到去年面对后起之秀阿扎伦卡重蹈覆辙，李娜明白自己离冠军仅仅半步之遥。

也许正是那半步之遥成为李娜的精神负担。面对小自己7岁的齐布尔科娃，李娜的开局非常糟糕，前六局仅仅拿下两次发球。第一盘进入抢七，李娜的韧劲儿发挥作用。她世界级的反手技术带来强大杀伤力。抢七成了她的转折点。

捧着冠军奖杯的李娜透出了她标志性的率真笑容，她把感激之情献给现场观众，能感觉到他们对这个三进决赛的个性选手有那么些许偏爱。

最后，李娜还会告诉你：我永远都是中国人。

（撰稿：黎力 责编：尚清）