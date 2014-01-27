中国：H7N9人际传播有限

图片版权 AP Image caption 春节将近，家禽宰杀数量也将加大，可能增加禽流感传播风险

中国卫生计生委发布最新的《人感染H7N9禽流感诊疗方案》称，H7N9禽流感或通过接触病毒污染的环境传播至人，不排除有限的非持续的人传人。

另外，专家们还注意到，禽流感病毒病毒潜伏期也由去年定义的一周缩短至3-4天。

中国东部省份去年春夏之交爆发爆发H7N9禽流感疫情，当时的诊疗方案认定“人感染H7N9禽流感是由H7N9亚型禽流感病毒引起的急性呼吸道传染病”。

最新的诊疗方案则称人感染H7N9禽流感是“急性呼吸道感染性疾病”，不再将H7N9禽流感认定为传染病。

专家称，由急性呼吸道传染病降至急性呼吸道感染性性疾病是因为总结发现H7N9的病毒传染性并不太强，仅为有限的人传人。

疾控专家称，目前H7N9病毒在人际间的传播相当有限，没有持续传染扩散的迹象。

2014版《人感染H7N9禽流感诊疗方案》还明确了H7N9病例的症状、体征和临床特点。

诊疗方案提出，患者一般表现为流感样症状，如发热、咳嗽、少痰，可伴有头痛、肌肉酸痛、腹泻等全身症状。重症患者病情发展迅速，多在发病3—7天出现重症肺炎，体温大多持续在39℃以上，出现呼吸困难，可伴有咯血痰。常快速进展为急性呼吸窘迫综合征、脓毒症、感染性休克，甚至多器官功能障碍，部分患者可出现胸腔积液等表现。

由于中国目前确诊的200多例H7N9禽流感病例中半数以上为老年人，新版诊疗方案特别警告老年人属于高危病患。

（撰稿/责编：伊人）