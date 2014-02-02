基辛格: 中日紧张加剧或导致军事冲突

图片版权 AFP Image caption 基辛格担忧日中紧张加剧会导致地区军事冲突。

美国前国务卿亨利·基辛格周六（1日）在第50届慕尼黑全球安全会议上表示，随着中日关系紧张加剧，战争的幽灵正在亚洲徘徊。

现年90岁的基辛格说：“亚洲更像是19世纪的欧洲，军事冲突不能被排除。”

他说：“对于我们其他人来讲，中日之间任何一方都不要受到诱惑，靠武力解决问题。”

与此同时，中国全国人大外事委员会主任委员傅莹表示，中日关系目前处于“非常困难的时期”。

傅莹于周六应邀出席慕尼黑安全会议，参加了“全球力量与地区稳定”专题的讨论。

在被记者问及中日关系的现状时，她说：“我们的关系可能处于最困难的时期，许多人对此感到担忧。双边关系与合作受到很大影响。”

她认为，中日双边关系最大的障碍仍是日本否认其在第二次世界大战中的侵略历史和犯下的罪行。

她还说：“日本领导人一段时间来传递出的信息充满矛盾。在各种表面现象的背后，深层还是日本历史认知这个老问题，特别是一些日本领导人对侵略战争罪行的否认，甚至有人不认为日本当年发动的那场残酷的战争是侵略战争。”

日本文部科学相下村博文在1月28日正式宣布，已经对编写初高中教科书指南进行修改，把尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）和竹岛（韩国称独岛）明确表述为日本“固有领土”。

日本官员说，新的教科书将从2016年4月开始在初中的社会学和高中的地理、历史等课程中应用。

此举进一步加剧了二战期间遭受日本侵略以及与日本有领土争端的中韩两国的不满。

曾经担任中国外交部副部长的傅莹认为，日本的历史教育是失败的，使战后出生的日本领导人对历史持有如此缺乏良知的态度。

她补充说：“只要日本政府不能切实承认和面对侵略历史，不能真诚地与受害的邻国人民达成真正的和解，日本就很难卸下自己背负的历史包袱，不能成为亚洲建设性的一员。”

在谈到亚太地区的和平与稳定时，傅莹说中国目前的经济发展需要一个和平的环境。

但是她说，近两年，中国在领土问题上受到个别邻国的挑衅。在领海争议上，中国受到了日本的挑衅。

在处理历史遗留的领土和领海争议问题时，傅莹重申：“中国主张搁置争议、共同开发，主张通过对话和平解决，反对制造紧张和冲突。”

日本外相岸田文雄在同一论坛上发表讲话时说，日本已经对其二战和殖民过去做了深刻反省。他还列举日本在中东和亚洲参与维和行动，以及日本对核不扩散做出的贡献。

他说：“我们愿意与中国就安全问题展开对话。”

自从2012年9月日本将中国声称拥有主权的钓鱼岛（日本称尖阁诸岛）国有化以来，中日关系便陷入紧张状态。

去年，中国在东海设定防空识别区以及日本首相安倍晋三参拜供奉二战甲级战犯的靖国神社使得两国紧张关系进一步加剧。

（编译/责编：尚清）