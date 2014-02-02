习近平亲笔信贺朴槿惠生日 望年内访韩

图片版权 Reuters Image caption 朴槿惠于2013年6月访问中国

中国领导人习近平发去亲笔信，祝韩国总统朴槿惠生日快乐，并表示希望在今年合适的时候访问韩国。

目前，中日关系陷入低潮，外界也在密切注意中韩关系的动作和走向。

朴槿惠曾于去年6月间访华，不仅受到官方高规格接待，在清华演讲期间“秀中文”也赢得了不少中国人的好评。

据报道，习近平当时在为朴槿惠举行的宴会期间曾称赞她有很多中国“粉丝”、访华“给中国的女性和年轻人留下了深刻印象”。

密切关系

韩国官方媒体韩联社2日报道引述青瓦台的消息说，韩国方面在29日收到习近平的来函。

报道称，习近平还在信中表示，欢迎朴槿惠出席今年在北京举行的亚太经合组织非正式高官会议。

此外，习近平还在信中称赞了朴槿惠的执政业绩，并说，目前韩中关系发展顺利，“我非常重视韩中关系的发展”。

而朴槿惠1月初在青瓦台举行的新年记者会上也曾表示，目前韩中关系“比以往任何时期都更加密切”，希望双方增进互信、巩固友谊。

中国官方媒体也曾普遍报道，朴槿惠在年初公布2014施政计划时“高度评价中国最近的反腐败行动”。

（撰稿：苏平 责编：晧宇）