习近平到访索契与普京进行多项交流

图片版权 AP Image caption 习近平与普京在索契会面。

中国国家主席习近平周四（2月6日）下午抵达俄罗斯黑海城市索契，当晚与俄国总统普京会面。

二人交谈的内容包括双边关系发展、推动大型合作项目，并就重大的国际与地区问题交换了意见。

习近平是普京在索契会见的第一位外国领导人，同时也是中俄两国最高领导人今年的首次会晤。

习近平将参加今天开幕的索契冬奥会，这是中国最高领导人首次出国出席大型体育赛事。

中俄军舰

在到访索契期间，习近平还同普京共同参加了为叙利亚化武海运联合护航的中俄军舰舰长视频通话。

两人听取了中俄两舰舰长的汇报，并向两舰全体官兵表达了慰问和良好祝愿。

为执行联合国关于销毁叙利亚化武的决议，中国、俄罗斯、丹麦、挪威四国军舰开展了叙利亚化武海运护航行动，中国和俄罗斯两个军舰编为一组。

预计，习近平将在索契停留两天。

（撰稿：沙漠/责编：萧尔）