访谈：当局在走没有薄熙来的薄熙来路线吗？

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习近平上任以来多次提及毛泽东和毛泽东时期的政治口号，许多自由派评论人士说习近平在走没有薄熙来的“薄熙来路线”。马年春晚将样板戏等红色文化搬上舞台被人说成“文革遗毒上春晚”。

曾经在薄熙来下台前就对重庆“打黑运动”进行过独立调查的华东政法大学宪法学教授童之伟在参加伦敦经济学院学生会中国发展论坛2014年“重新平衡中国”研讨会上对BBC中文网说，他并不认为目前当局在走没有薄熙来的“薄熙来路线”。

虽然他不赞同目前在执行没有薄熙来的“薄熙来路线”，但认为今后也很可能有类似薄熙来时期的一些措施。

有报道说，童之伟对重庆“打黑”进行独立调查并将否定重庆打黑的报告提交到中共最高层。童之伟在对重庆进行考察后说“重庆模式”是红色民粹主义，并认为应该用改革的方法解决社会客观存在的问题。

童之伟说他认为春晚中再现文革时期的样板戏并没有美感，跟时代的要求有些脱节。但他表示理解这是中共政权红色传统的一部分，如果中国社会完全没有红色文化反而不正常，因为中共政权是有连续性的。

另外所谓红色文艺是大部分中年人在青年时期生活的一部分，许多人喜欢红色文艺代表了某种怀旧情绪。现在唱红歌以娱乐为主，并非政治运动。

他认为目前的红色文化流行不同于薄熙来在重庆时期搞的唱红歌。当时的重庆用大量公款和党的系统在推动唱红歌，超过10万人的唱红歌类似文革时期的红海洋。薄熙来要以唱红歌开路，达到某种政治目的。

（编写:横路/责编：罗玲）