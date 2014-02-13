香港商业电台名嘴李慧玲抗议被粗暴解聘

Image caption 李慧玲批评商业电台无理解聘手法粗暴。

香港商业电台时事评论节目主持人李慧玲被突然解除聘用，李慧玲指控电台屈服于梁振英政府的政治打压。

李慧玲星期四（2月13日）回应前一天被解聘时说，她承认其辛辣言论可能开罪了广告客户，也曾有来自行政长官梁振英“身边的人”提示她小心其职位不保。

商业电台拒绝说明星期三（12日）解雇李慧玲的原因，并称“君子相分，不出恶言”。

行政长官梁振英则反驳称，他与政府“从来没有”向任何人提及关于李慧玲的岗位与工作。

李慧玲2004年加入商业电台第一台，自当年10月起主持黄昏时段的“烽烟节目”《左右大局》，经常针对香港与中国大陆时局与官员作风提出辛辣批评，并声援被中国当局打压的异议人士。

她在2012年7月调往早间同类王牌栏目《在晴朗的一天出发》，去年11月底再次被调回《左右大局》，直到本星期三被解雇。

香港记者协会星期四发表声明说，李慧玲的说法让他们非常忧虑，记协认为，从最近一些涉及香港媒体的事件可见，一股势力正意欲“整顿”香港媒体。

香港立法会内23名泛民主派议员星期四发表联合声明，要求商业电台公开解释解雇李慧玲一事。民主党主席刘慧卿批评称，这起事件反映“中共的恶爪已伸向（香港的）新闻自由”。

总部设在美国的保护记者委员会（CPJ）星期三发表报告称，中国当局对香港与台湾媒体施压的行为日趋严重。

图片版权 BBC World Service Image caption 1959年开播的商业电台长期被视为香港言论自由的重要风向标。

法国无国界记者（RSF）组织同日发表2014年度全球新闻自由指数报告，香港的排名下跌三位至61位。报告批评中国利用其经济影响力损害香港、澳门与台湾媒体的独立自主。

“死因”不明

李慧玲星期四到香港记者协会会见媒体记者时称：“我是百分之百觉得，这起事件是梁振英政府对新闻自由、对言论自由的打压，而商台——一个持牌的广播机构——在续牌的魔咒之下跪下来了。”

李慧玲说，星期三被解雇当天因黄昏直播赛马而没有节目播出，但她当天早上仍如常回到电台主持编务会议，其后外出，直到傍晚时分接获行政部电话通知阅览电邮解雇信，随后再接到电话通知不许她回到电台收拾个人物品，而是由电台工作人员清理后送到其家中。

她说无法理解电台的“粗暴”决定，但把矛头指向刚在本周从商业电台行政总裁转任首席智囊的陈志云。

李慧玲称陈志云于10月中旬的一次餐聚上向她谈及曾就商业电台2016年换发广播执照的问题向政府有关部门“叩门”，但不被理睬。

她称，陈志云后来曾提出一个新访谈栏目的建议，栏目将由陈志云本人主持，访问对象包括不希望接受李慧玲采访的政府官员。李慧玲就此提出反对，此后，陈志云每天在《在晴朗的一天出发》播出后对节目内容“吹毛求疵”的批评，并提出不应在节目中接听一般听众来电。

陈志云最终在11月宣布把李慧玲调回《左右大局》，并亲自接替主持《在晴朗的一天出发》。

李慧玲称，在此期间，一名与她相识十余年的“梁振英身边的人”与她接触，请她“小心她的工作”，但她拒绝说这名透露消息者的身份。

政府否认干预

图片版权 AP Image caption 梁振英否认曾干涉李慧玲在商业电台的工作。

李慧玲入职商业电台前，该台也曾在2003年至2004年间发生过名嘴离职风波，前任立法会议员郑经翰、现任议员黄毓民和前任中国全国人大港区代表李鹏飞先后离职。当时商业电台也正在处理换发广播执照的申请。

在2012年3月的行政长官选举中，参选人唐英年在电视辩论中披露，梁振英在2003年的事件中曾主张行政会议透过缩短执照年期来打压商业电台，被梁振英驳斥为歪曲事实。

李慧玲被问及如何比较两次事件时说：“比较我就交回给公众去比较，不过我觉得现在整个（新闻自由）情况都很严峻。”

梁振英星期四在出席北京中央政府驻香港联络办公室的新春酒会时对记者们说：“特区政府和我本人都十分重视香港的新闻自由和言论自由，过去如是，今日如是，将来亦如是。”

陈志云当天上在《在晴朗的一天出发》栏目中则强调，李慧玲被解雇与商业电台换发执照无关，商业电台从未因为政治理由“下跪”，他在出任行政总裁期间也没有受到任何压力。

李慧玲称，这次自己遭到电台粗暴解雇，以至于最近《明报》撤换总编辑、《信报财经新闻》一个栏目团队集体离职，以及《苹果日报》和《AM730》等报章声称遭广告客户抵制，都是互有关联，并非单一事件，香港民众该清醒认清香港新闻界正在发生的状况。

（撰稿：叶靖斯 责编：李莉）

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读者反馈

商業電台李慧玲被粗暴解聘，大眾不要被台前的人物比如陳志雲、俞琤、邵善波、梁振英、張曉明等一眾人物搞昏，說到底，這些人物只是充當【爪牙打手】的角色罷了，沒有中共在幕後操控策劃，這班人會如此囂張作惡嗎？深信這個【紅色王朝】只要一息尚存，各種大大小小的惡行劣行、各種有歪自由人權法治的事情是停不了的。香港的前途緊密掌握於中共手上，若非中國大陸來個驚世變天，置於紅色魔掌上的小香港，始終【難逃一劫】！<strong>孟光, Hong Kong</strong><br/>

这是一个人权大倒退的反文明时代。即便在反右和文革这样的荒诞年代，也没有解雇这种近乎剥夺人的生存权的下做之举。这就叫制度的空前虚弱。梁振英如若不倾力遏制这种正在蔓延的野蛮行为，即表明他正是出卖香港利益的掮客。<strong>fla0, </strong><br/>

[此地无銀三百两.] 一个李慧玲也容不下, 梁振英何以天天: “特区政府和我本人都十分重视香港的新闻自由和言论自由".?????? 何以服众. ????<strong>Tkiewb, Canada</strong><br/>

为一国一制以及普选特首顺利控制扫清道路。<strong>未署名</strong><br/>