中国官媒：玉兔月球车已全面苏醒

图片版权 China National Space Administration Image caption “玉兔号”月球车于去年12月15日与“嫦娥三号”分离成功在月球着陆。

中国中央人民广播电台星期五(2月13日)引探月工程官员称,中国探月器玉兔月球车已全面苏醒。

央广中国之声星期五早晨引探月工程发言人裴照宇称,玉兔星期四(2月12日)下午全面苏醒,基本回到休眠前状态。

玉兔于1月25日进入休眠,但由于监控发现玉兔出现机构控制异常情况,专家们一度担心玉兔将无法在2月10日按时苏醒。

星期四,中新社曾发表简短英文新闻称,玉兔号月球车不出所料在10日“无法完全恢复功能”,并说中国网民正在微博哀悼玉兔的失事。

持续关注中国玉兔号月球车动态的"NASA中文"周二晚在微博上评论,“玉兔本来就属于月球,现在算是到家了”,并附蜡烛图案示意悼念。

但新华网却在周三晚报道说,一位正在抢救小兔子的嫦娥三号任务核心人员告诉记者:“小兔子情况趋好,有点再醒的迹象,再等等。”

不过裴照宇表示,由于暂时还没有排查清楚玉兔究竟出了什么问题,因此故障仍未能完全解决。

巨大骄傲

玉兔号月球车于去年12月15日脱离嫦娥三号探测器在月球表面着陆,这是近40年前前苏联月球车登月使命以来的首次类似尝试。

法新社说,嫦娥三号探测器和玉兔号月球车进行的登月使命对中国来说是一个巨大的骄傲。

中国是继美国和前苏联之后第三个将一个月球车成功送到月球表面的国家。

玉兔号月球车原定设计寿命为三个月,自12月15日与嫦娥三号分离成功在月球着陆后,截止1月25日累计滚过100多米,其携带的探测仪器包括测月雷达、全景相机、粒子激发X射线谱仪、红外成像光谱仪采集到了“很多有用的数据”。

网民反映

被认为是科学迷开设的非官方玉兔月球车微博在沉寂近20天后于星期四早晨发布微博:“Hi,有人在吗?”

这条微博立刻吸引近3万条评论,并被转发4万余次。

不少网民注意到玉兔是在情人节前一日苏醒,感叹爱情的力量伟大,并祝玉兔情人节快乐。

网友@孔小言_还关心地询问:“兔子你终于醒了?睡了这么久是因为不想看春晚么?”

玉兔的延迟苏醒似乎也成为某些科幻迷的创作灵感,@cha研写道:“就脑补了玉兔号之前其实是遇到了宇宙怪兽的大军,所以切断了通信变形成战斗形态,陷入苦战后唤醒了沉睡在月球的其他月球车进行合体,最后与从火星赶来的机遇号好奇号等进行怒涛合体成泛太阳系绝对防御最终决战兵器,将宇宙怪兽扫清,最后向各国的前辈致礼送别,然后变回萌萌的样子来发微博的故事……”

(撰稿/责编:伊人)

读者反馈

That's a very good news. People used to say that Made in China is unreliable and fragile. The wake-up of Yutu proves that made in China devices could last as long as the US do. Some people might be disappointed by this news. But they gotta admit that the world is changing.

<strong>Tony, Hong Kong</strong><br/>

甦醒如是寫,如果您是以簡體字轉正體字,請轉成正確的正體字。其他如經濟復甦也是此甦,清醒意為再活一次,因而更生。而非魚與禾同掩草下,謝謝

<strong>金學祖, 中華民國</strong><br/>