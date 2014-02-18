海南副省长受调查 马年被打“第一虎”

图片版权 REUTERS Image caption 2014年不到两个月，已有一批中国官员在反腐中落马

中共中纪委网站发布消息称，海南省副省长冀文林涉嫌严重违纪违法，正接受调查。他是2014年中共反腐落马的第一个省部级高官。

中纪委网站没有透露冀文林违纪违法的进一步情况。

从冀文林的官方简历可以看出，他毕业于地质大学的物探系，而后在仕途中长期担任领导人的秘书。

冀文林先后在国土部、四川省、公安部任职。

冀文林在1998年到2000年曾任国土资源部部长秘书，当时中共前政治局常委委员周永康是98年刚成立的国土资源部的首任部长。

冀文林2002年到2003年任四川省委办公厅副厅级秘书。到2003年又转任公安部办公厅副主任，任部长周永康的局级秘书。

他在2010年从中央部门调到海南，先后任海口副市长、市长。2013年，47岁的冀文林当选海南省副省长，成为海南省最年轻的的副省长。

根据中国一些媒体的报道，十八大以来，中国已先后有20名省部级官员落马而最新落马的冀文林跟他们中的多人有交集。

冀文林在四川省任职时当时的数名省级高官，如李春城、郭永祥、李崇禧都已经在反腐中落马，而这些人都曾与周永康过从甚密。

马年反腐“加速”

2014年开始还不到两个月，中国已有多名官员被双规调查。

仅今年1月22日一天，中纪委网站就通报了7名官员涉嫌严重违纪违法被查。

落马官员来自安徽、湖北、福建和新疆，官职从处级到厅级，还有两名军队的副师长。

春节后又有两名湖北厅级官员在一周内落马。

而在冀文林落马的同一天，来自长春的消息说，长春市检察院反贪局局长李晓明因违反廉洁自律规定被免职。

中国官方媒体人民网对2014年多名腐败官员落马评论说，中国反腐在“加速度”。