四川富豪被指涉黑杀人犯罪并政商勾结

图片版权 CNS Image caption 因为刘汉在当地政界影响力极大，被人称为“第二组织部长”。

被指为政商勾结的四川富豪刘汉被控组织黑社会犯罪以及故意杀人罪。因为刘汉在当地政界影响力极大，被人称为“第二组织部长”。

四川最大的民营企业汉龙集团董事局主席、上市公司金路集团董事长刘汉去年3月被逮捕，目前刘汉同他的弟弟刘维（又名刘勇）同案被起诉。报道说，他们长达20多年的涉黑团伙犯罪和政商勾结的罪案真相逐步被揭露。

四川3名政法干部也同他们一起被起诉。他们是原德阳市公安局刑警支队政委刘学军、原德阳市公安局装备财务处处长吕斌和原什邡市人民检察院副检察长刘忠伟。

根据检察机关的通报，原四川汉龙集团董事局主席刘汉、刘维（曾用名刘勇）等36人被控组织、领导、参加黑社会性质组织以及故意杀人、故意伤害、非法经营和包庇、纵容黑社会性质组织等21项罪名。

新华社报道将他们兄弟二人所领导的黑社会组织称为“特大涉黑犯罪集团”。

一年前立案

刘汉在2012美国“福布斯”杂志的中国富人排行榜上名列第148位，据估计他拥有多达8.55亿美元的财富。

在去年三月“亿万富豪刘汉神秘失踪？”受到公众关注，随后公安部声明说，潜逃多年的公安部A级通缉令通缉的重大杀人犯罪嫌疑人刘勇已被公安机关抓获，其兄刘汉也涉案接受调查。

湖北咸宁市检察院提出的起诉书指，刘汉等人曾“故意杀人5起致6人死亡、故意伤害2起致2人死亡、非法拘禁1起致1人死亡”。

新华社报道称，刘汉以及刘维两兄弟和另外34人被控“大肆进行违法犯罪活动，攫取巨额经济利益，称霸一方，在四川省广汉、绵阳、什邡等地及部分行业内，形成非法控制和重大影响，严重破坏社会治安、经济和社会生活秩序”。

报道说，在公安部指挥北京、四川和湖北的警方联手侦破的努力下，具有广泛影响的刘汉特大黑社会势力才被取缔。

周永康之子

刘汉在发展黑社会势力攫取巨大商业利益的同时，也广泛结交官员。报道说，同案人员供诉说，“刘汉在结交官员上很大方，肯花钱，而且还投其所好。”

报道说，近年来刘汉的关系网随同经济实力一起扩充，从最早起家的广汉、德阳，辐射到绵阳、成都，乃至北京。刘汉当了省政协常委后，进一步方便了他结交高级官员。

据说在四川省内外，许多人都知道刘汉是“有大背景、大靠山”的人物。刘汉甚至能够左右当地官员的人事安排。四川有官员说，因为刘汉在政界的能量极大，他被称为“第二组织部长”。

财新网报道说，刘汉是周永康之子周滨在四川的生意伙伴并且有投资往来。报道说刘汉曾高价从周滨手中收购旅游资产，周滨亦曾帮助刘汉代持电力公司股权。周滨以其深厚的背景涉足水利、石油等多个领域。

李崇禧案

21世纪经济报道说，刘汉案件可能牵扯到目前正在接受调查的四川省政协主席、原四川省委副书记、纪委书记李崇禧。

去年底中共中央纪委监察部宣布李崇禧涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。

21世纪经济报道记者说，李崇禧被举报的原因是他为自己当选省政协主席进行“拉票”以及他在担任省委副书记、省纪委书记时兼任“四川省整顿和规范矿产资源开发秩序工作领导小组”组长时涉嫌非法牟利。

中国多家财经媒体报道都推测李崇禧被调查与刘汉案件有牵涉。

（编写：横路；责编：尚清）

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读者反馈

刘汉只是一个政治斗争的牺牲品，只怪他运气不佳，跟着的人垮台了。在大陆刘汉之流到处都是。最大的黑社会组织其实就是共产党。

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