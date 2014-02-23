外媒：瞄准日本 习近平访德寻求二战焦点

图片版权 AFP Image caption 习近平将于三月下旬访问欧洲

路透社援引外交消息人士说，中国国家主席习近平下月访问德国，中国方面提议将第二次世界大战作为日程的重要一项。

报道说，北京希望利用德国对战争的反省态度“让日本感到难堪”。

路透社的独家报道说，柏林对此感到“不舒服”。

中国过去也曾多次将德国与日本对战争罪行等历史问题的表态加以对比。

中国认为德国深刻反省、真诚认罪，而日本则严重缺乏诚意。

近来，中国和日本的关系有所恶化，特别是在日本首相安倍晋三去年底参拜靖国神社以后。

日程安排

习近平将于三月下旬访问德国、法国、荷兰和比利时。路透社说，中国外交部拒绝谈论习近平的访问安排，因为访问计划还没有正式公布。

路透社援引一位曾被通告中方对习近平访问安排的外交人士的话说，“中国希望习近平访问德国期间把二战作为一个中心，德国对此颇感不快。”

德国政府拒绝对此加以评论。但是外交人士说，德国不希望被拖入中国和日本的争端当中，不喜欢中国不停地提及德国痛苦的过去。

路透社还援引另外一位习近平访问计划的知情外交人士说，中国曾经提议习近平去参观位于柏林的大屠杀纪念馆，但是立刻被德国拒绝。此后北京提议习近平去参观“新岗哨”战争死难者纪念馆。

据报道，这位消息人士说，“大屠杀纪念馆绝对不行。”但是，他没有说“新岗哨”是否可行。

路透社报道最后援引消息人士说，中国提出应该让德国官员到日本去、告诉他们怎么看待历史。

（撰稿：苏平，责编：董乐）