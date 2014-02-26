分析：台湾二二八事件和解？伤痛依旧？

图片版权 Getty Image caption 台湾独派人士拉倒了台南市汤德章纪念公园内的孙中山铜像。

1947年发生的二二八事件，最近因为台南市发生孙中山铜像被台独人士拉倒，再次成为政治话题。

被拉倒的铜像位于台南市中心的汤德章纪念公园，而汤德章就是二二八事件的受难者。

虽然二二八事件起因复杂，但是公认的版本是1947年2月28日，在台北有大批民众因为前一日，当局在西门町查缉私烟时开枪，造成伤亡而前往当时的长官公署抗议。

数以千计的示威民众到了长官公署前面，据称当时的台湾行政长官陈仪下令向民众开枪，造成众多民众死伤，随后各地的反抗事件“星火燎原”，蔓延到台湾各地。

在高雄和嘉义还出现民众组织武装对抗当局、当局出动部队镇压的流血冲突；陈仪向南京求援、派遣武装部部队来台“平乱”。

当局当时将代表民众沟通的台湾精英人士视为“叛乱分子”、是中共的“潜伏分子”、一纸命令不经审判便将其枪杀、有时甚至无法找到受难者的遗体。

除了大批台湾精英阶层还有学生在二二八事件失去生命，很多一般贩夫走卒也没能逃过一劫，不是遇难就是被抓，从此二二八事件也成了台湾社会的禁忌。

Image caption 当局支持当时台湾行政长官陈仪，派遣军队到台湾，造成众多死伤。

在威权时代，就算本人是受害者或者家中有人受害，也不会公开谈论，只有到了90年代，台湾民主化之后，官方开始和解与赔偿的程序。

虽说2000年开始，每年到了这一天，不论国民党还是民进党执政的时候，台湾总统都会举行活动纪念这个仍在拉扯台湾族群关系的伤痛日子。

但是台南市的铜像事件，独派团体拉倒了孙中山铜像、统派的团体则是强烈要求台南市修复铜像、并且回归原位。

尤其最近有统派的学者提出“事件无元凶”、“与日本殖民政府先前恶意制造社会问题有关”等理论，催化了新一代年轻人对事件的讨论、再次撕开了社会的伤口。

虽然以前独派观点的学者在解释二二八事件的时候，曾经被指出现“夸大其词”、“诬蔑诽谤”，统派观点的学者本身在解释事件时把起因归咎于“中共黑手”、“日本殖民政府的恶意安排”，也被认为是有欠客观。

如此的“各说各话”，受难者家属过了60多年也没得知真相，而对许多受害人家属来说，赔偿并不重要，政府能不能公布当年的资料和档案才是重要的。

Image caption 台北市二二八和平纪念馆前的留言布条，“中华民国”四个字被划掉，表现出了不满与愤怒。

先前到台湾采访的时候，曾经和不同立场的受难者家属谈话，有的选择原谅、有的选择找寻真相、要当年参与镇压的官员说明，只是许多当时在位的官员现已不在人世，有的档案也已经“下落不明”。

曾经有一位受难者家属说，虽然他也不赞成二二八事件成为“台独的象征”，但是政府的“躲避”，使得他决定相信独派学者的观点。

南京政府在二二八事件后派白崇禧来台湾安抚，其子名作家白先勇就曾经表示，如果不还原真相，道歉也“没有用”。

也有学者说，不论当时台共的谢雪红是否趁机发起运动或者当时的台湾民众被当局视为“皇民化”，当权者开出第一枪就是要负责，因为赤手空拳的死难者是被有武装的当权者“镇压”的。

台湾总统马英九虽然曾经多次为二二八事件道歉，不过也得问，为什么他道歉没有用？是不是就像白先勇说的一样，因为“没有还原事件真相”？

（责编：李莉）

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读者反馈

聽過一位228受難者家屬是這樣說的: 今天並不是我不願意去原諒，而是我到今天還不知道，我應該去原諒誰?

一個經過67年的十萬人屠殺慘案，竟然沒有任何一個兇手認罪，台灣離真相多遙遠，就離公平正義多遙遠。

<strong>Mike Chen, Taiwan, Taipei</strong><br/>

真相仍是一片空白，白得如同白色恐怖，有太多的資料都不見，在228紀念館的都還算好，更多是連名字都沒有，更遑論還欠一座白色恐怖紀念館，但中正廟仍屹立不搖 呵呵

<strong>LILI, </strong><br/>

中國人常炒作日本不承認的南京大屠殺.但中國他們且在台灣搞228大屠殺.

<strong>老j, 台灣</strong><br/>