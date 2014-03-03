美国第一夫人计划访问中国并见彭丽媛

图片版权 Getty Image caption 这将是米歇尔·奥巴马首次访问中国

美国总统奥巴马的夫人米歇尔·奥巴马计划本月对中国进行为期一周的独自访问，期间她计划会见中国的第一夫人彭丽媛，并同中国的高中学生和大学生见面。

这将是米歇尔·奥巴马首次访问中国这个亚洲崛起的经济大国。

米歇尔周一在白宫的博客上宣布说，访问中国十分重要因为中国是世界上人口最多的国家，并且在世界舞台上扮演重要角色。

白宫表示，米歇尔·奥巴马奖在3月19日-26日期间访问中国，她将在首都北京逗留数日，然后去中部城市西安和西南部的成都。她的访问行程包括会见习近平主席的夫人彭丽媛。

去年6月米歇尔·奥巴马没有会见访问美国的中国第一夫人彭丽媛，但是彭丽媛陪同刚担任中国最高领导人习近平访问美国在加利福尼亚同奥巴马举行峰会。

白宫透露，当时米歇尔致信彭丽媛欢迎她访问美国，并且表示希望他们能够在中国见面。

本月，米歇尔访问中国在北京的一所高中和一所大学活动的焦点是教育的力量与重要性，包括教育在她自己生活中的作用。她还将访问成都的一所高中。

米歇尔最近开始努力鼓励美国年轻人，包括经济处境不好的年轻人，升学接受大学教育。米歇尔在以往的外访中也对东道国的学生强调过同样的内容。

米歇尔·奥巴马出身于芝加哥的一个贫困家庭，但是她在美国最好的两所学校中取得了学位。

这次米歇尔·奥巴马的两个女儿讲陪同她访问中国。奥巴马总统本人不会一同访问中国，他本周晚些时候将前往欧洲和沙特。

(编写：横路；责编：董乐)