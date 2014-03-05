吉林企业通勤巴士着火致10死17伤

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中国吉林省吉林市政府表示，当地一辆通勤大巴在行驶途中发生大火，造成10人死亡、17人受伤。

吉林市政府表示，消防指挥中心于星期三（3月5日）7时5分（格林尼治标准时间星期二23时5分）接警，失事客车在迎宾大道近吉长高速引线附近着火燃烧。

巴士当时是由富康木业公司租用作员工班车，车辆核载56人，实载43人。事故现场照片显示巴士上半部车厢与车尾被严重焚毁。

当局暂未发布事发原因，但称市长赵静波只是警方尽快查清事故原因，核实死者身份。

这是中国一周内第二次发生造成严重死亡的巴士火灾。2月27日，贵州贵阳一辆公交车在行驶中途着火，造成六人死亡、35人受伤。

贵阳警方于一天后抓获一名犯罪嫌疑人，并称事故是嫌犯为报复社会而策动。

（撰稿：叶靖斯 责编：萧尔）

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读者反馈

吉林企業通勤巴士著火是【意外】還是【意內】？若是前者，做好安全措施就好了。若是後者，顯然是衝著這個紅色殘暴腐敗政權而來，從今以後，這位【偉光正】先生能不膽顫心驚、一步一驚心？

<strong>孟光, Hong Kong</strong><br/>