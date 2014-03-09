香港发生针对大陆游客的讽刺游行

图片版权 Reuters Image caption 。抗议者高举国旗和毛主席画像，他们有的装扮成红卫兵，用广东话高唱国歌。

香港又发生反大陆游客集会，加剧了香港居民同大陆访客的矛盾。

许多香港人参加了讽刺越来越多的大陆游客的抗议。抗议者高举国旗和毛主席画像，他们有的装扮成红卫兵，用广东话高唱国歌。

这些香港抗议者呼吁大陆游客要购买国货，不要被资本主义迷惑，不要购买洋货奢侈品。

约有过百港人参加了这次游行。这些人下午先聚集在旺角登打士街休憩处，周围警方采取了戒备。

抗议者用讽刺手法传递了在政治上十分敏感的信息：大陆游客太多，应该限制大陆客来港的数量。

香港和北京的官员都曾经许诺要解决这个问题。

BBC在香港的记者刘琳说，如果这个问题得不到解决，类似的紧张局面还会发生。

（编写：横路；责编：路西）