马航MH370失踪原因让专家费解

2014年3月9日

图像来源，AFP 图像加注文字， 马来西亚航空公司波音777-200型飞机资料照片

搭载有239人的马来西亚航空公司MH370航班在从吉隆坡飞往北京途中，在气象状况良好和飞机顺利进入平流层巡航后突然失踪事件，继续让各国航空专家迷惑不解。

如果最终证实此次班机失踪为坠机，则不但是2001年以来最严重国际空难事故，也是不少专家称民航史上最离奇的空难之一。

按照飞行常识讲，飞机起飞和降落应该是整个飞行过程中最容易出危险或事故的阶段； 国际民航史上绝大多数的空难都发生在起飞后和降落前不久。

相比之下，MH370上周六起飞、爬升顺利，而是在进入平流层巡航高度时突然失踪。 飞机失踪至今，航线沿途各国均没有收到来自这一航班的求救信号，多国的海上和空中搜救队也尚未能找到任何可证实的飞机残骸。

尽管飞机失踪事件仍然迷雾重重，但是由于飞机失踪时间已久，马航管理方也不得不呼吁各方做好“最坏心理准备”。

恐怖袭击？

稍早来自越南空军的消息称，在越南南部外海发现疑似飞机机窗的漂浮物。 由于天色已晚，这一消息仍将等待周一天明方可证实。

越南空军也曾在周六表示发现海上有两大片油迹。

此前，意大利和奥地利政府周末证实，马航失踪航班乘客表上登录的一名所谓意大利人和一名所谓奥地利人使用的是在泰国被盗的护照。

上述线索和目前已经官方证实的有两名涉嫌持有假护照的人购买了座号相联机票的事实，都开始让专家们怀疑航班是否遭遇恐怖袭击。

有专家分析认为，使用假护照和爆炸民航班机与基地组织的行动方式相似。

马来西亚交通部长表示，马来西亚情报机关已经在与美国联邦调查局和国际刑警组织合作，就两名盗窃护照使用者身份进行调查。

如果最终证实飞机坠毁在越南南端公海海面，则马来西亚作为飞机所有国将作为主要调查负责国，而生产波音777飞机的美国将可以参与协助调查，而多数乘客的来源国中国也将可能要求介入调查。

据悉，中国安全部门也已经派遣专人前往吉隆坡参与调查。

黑匣子过时

英国民航安全组织“环球飞行升空”（Flightglobal Ascend）的安全事务主管保罗·海斯表示，尽管民航史上出现过法航447号航班在2009年大西洋上空突然失事的悲剧，但是进入巡航高度的飞机突然坠机仍然是“极为不寻常的事件”。

各国专家们至今未能就当年法航447号航班A330空客究竟为何突然坠毁达成一致意见。

专家同时指出，此次马航班机失踪估计也只有等待打捞到飞机残骸或碎片时，才有可能最终确定发生了什么。

英国民航专家约翰·哥利亚分析认为，在10000米巡航高度飞行的大型民航客机突然失踪的原因除了爆炸就是遭遇雷电击打后解体。

他说：“波音777在遭遇雷击甚至出现机舱丧失压力情况仍能继续飞行。唯一可能让波音777突然坠毁的就是空中爆炸。”

近年来，有越来越多的专家建议用全球卫星定位系统取缔传统的航飞记录仪“黑匣子”，以便可以在第一时间锁定飞机失事位置。

据介绍，目前此类系统已经存在，但是由于系统费用昂贵、操作支持复杂，暂时还没有在民航班机上装备和普及。