台军情局潜逃英国军官被判缓刑

图片版权 CNA Image caption 潜逃英国台湾军官叶玫（左）被判缓刑

台湾军情局弃职躲藏在英国非法居留的军官叶玫，被台中地方法院判处十个月徒刑缓刑四年，以及义务劳动二百个小时。

在2012年弃职逃英的叶玫因非法居留而被英国当局在今年一月遣送回台，她在回台后立刻被以＂军人意图长期脱免职务＂罪名逮捕。

此一罪名成立最高可判刑五年，法官对叶玫的判决，符合了叶玫在法庭上的对法官的请求。

叶玫在二月底的审判中曾向法官表示认罪忏悔，并说她愿意以五十万台币公益捐及二百四十小时小区服务换取免于坐牢的缓刑。

法官的宣判则比叶玫自己提出的方案为低，除了义务劳动仅判二百小时外，公益金也判只需交二十万台币。

叶玫此前在英国申请政治庇护时曾称她若回台将会被法院判死刑，台湾方面表示其说法不实，而英国内政部也未相信叶玫说法，将其驱逐出境遣送回台。

问题军官

叶玫在台湾法庭上说到她弃职逃往英国的原因，包括她在军中被要求陪酒，她是因不愿成为＂陪睡＂人员才会逃亡。

台湾国防部对此一说法则要叶玫说明确说出是谁要她陪酒陪睡，军方一定会严办，国防部并说若她的指控并非事实而仅是为了脱罪，也要负起法律责任。

作为军情局人员的叶玫此前对英国《独立报》说到的逃亡理由之一，则是因为上级要她收集中港澳情报，令她感到不自在。

她在被英国移民当局拘留期间对台媒说到的逃亡理由，包括了被长官嫌化妆太浓，不能每天准时五点下班等。

曾利用上班时间到机场迎接韩星＂追星＂的叶玫，被台湾军情局视为＂行事作风我行我素＂的问题军官，但军情局也表示她在任时的职务不涉及敏感机密，外逃并无泄密问题。

相对于叶玫案，台湾去年查获的十五起向北京出卖军事机密的＂共谍案＂，除一两件例外，则都涉及了现役或退役军官涉案。

（责编：尚清）