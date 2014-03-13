晋济高速死伤惨重事故结果公布引关注

图片版权 other Image caption 山西晋城官方称，晋济高速“3•1”特别重大交通事故共造成31人死亡、9人失踪。

周四（3月13日）山西晋城官方发布了晋济高速“3·1”严重交通事故调查结果称，事故共造成31人死亡、九人失踪。这一结果引起媒体和网民的关注。

中国媒体援引晋城市人民政府新闻办公室官方微博“晋城发布”消息称，周四国务院晋济高速公路山西晋城段岩后隧道“3·1”特别重大道路交通危化品燃爆事故调查组全体会议在山西晋城召开。事故共造成31人死亡、九人失踪。

这一消息被中国官方和民间媒体普遍引用报道。

报道说，3月1日这起事故起因是：两辆危险化学品运输罐车在晋济高速一段隧道里发生追尾相撞，导致前车甲醇泄露，在司机处置过程中甲醇起火燃烧，隧道内车辆及煤炭等货物被引燃引爆。

报道称，3月1日下午2时50分，山西省晋城市两辆分别载有近30吨甲醇的两辆重型罐式货车在晋济高速山西晋城境内岩后隧道追尾。

最新公布的消息引起中国媒体和网民的关注。一些网民质疑为什么3月1日已经曝光的重大事故当时显然已经造成严重伤亡和损失、媒体却只报道了不到10人的死亡数字，13日才公布这么严重的后果。

73小时大火

消息说，起初碰撞后并未发生起火，两车司机“擅自违规处理”将两车分开后，再次下车查看情况时发现泄漏的甲醇起火燃烧。两车上的司机和押运员共4人弃车逃离现场。目前，这四人已被警方控制。

由于岩后隧道入口低、出口高，火势迅速沿隧道由入口向出口蔓延，先后引燃前方排队等候通行的运煤车，并引发隧道内一辆拉有液态天然气的车辆发生爆炸。共造成隧道内42辆汽车、1500多吨煤炭燃烧，并引发液态天然气车辆爆炸，大火烧了73小时才被扑灭。

官方调查认为事故死伤惨重的原由是“交通运输企业安全生产主体责任不落实；内部管理混乱；危化品运输车辆驾驶员、押运员安全意识薄弱、不按操作规程操作；主管部门监督管理不力；隧道事故应急处置工作存在一些薄弱环节”等。

媒体报道说，山西省已经做出规定，自3月5日开始今后一年内，山西境内高速公路对所有危化品运输车做出禁止通行的规定。

（撰稿：立行 责编：顾垠）

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