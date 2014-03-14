媒体爆料 周滨周锋案再有重要涉案人曝光

图片版权 AFP Image caption 中国媒体报道围绕周永康身边人一一落马。

对中共前政治局常委周永康的调查线似再度收紧。中国媒体报道周滨、周峰（又名周峰）案又有重要涉案人曝光。

据《21世纪经济报道》说，原成都市质量技术监督局局长孙建成上月底被免除职务，除了与李春城案有关之外，也涉及神秘人士周滨、周锋案。

孙建成去年底被湖北警方带走，并“采取了强制措施”，而成都市政府领导事前对此都不知情。

多位四川政坛人士分析，由湖北警方来人将孙建成带走，表明他并不是单纯的经济问题，而是与李春城案及神秘富豪周滨案有关。

事实上，自原四川省委副书记、成都市委书记李春城被中央纪委立案调查以来，已经有多位四川政界、商界卷入此案的“落马”者，被转移控制在湖北境内。

“隐秘交集”

此外还有报道说，孙建成与周氏堂兄弟有“隐秘的交集”。

《财经》杂志报道说，孙建成在成都青白江当区委书记时(2005年9月至2011年12月)，周氏兄弟在那获得了一些土地，也有物流基地的项目。

报道说，周锋在成都的地产项目之一，是位于青白江区集装箱物流园区内的英祥国际建材城项目，该物流园区正是孙建成在任期间力推的项目。

孙建成还曾经替周家出面，邀请四川一著名水果育种专家前往无锡，打算指导在北京的“周家大哥”退休后回老家种水果。

但是老专家在考察当地气候条件后，表示无锡不适合种植此种水果，

没有点明

因为卷入要案，2013年底，周锋被带走调查，一同被调查的还有他的母亲周玲英和父亲周元青。

报道说，生于1972年的周滨，与生于1974年的周锋，祖籍均在江苏省无锡市锡山区厚桥街道西前头村。

但和之前报道相同的是，媒体没有点名的就是周滨是周永康之子，周元青是周永康之弟，周峰是周永康侄子。

有分析人士表示，对比原重庆市委书记薄熙来的落马，这次对付周永康的手段策略明显不同。

一直到目前为止，媒体报道围绕的都是周永康身边的人一一落马，而对周永康本人，甚至连他的名字都绝少提及。

“政商关系”

与此同时，中国媒体再次提及此前因为涉黑被起诉的富商刘汉和周滨的商业关系。

《财新网》报道说，刘汉从周滨手上高价购入的四川茂县的一个旅游项目，让周滨获利上千万。

报道说，刘汉确认了周滨的身份，对公司人员说，“只要不是太过分，就答应他”。公司人员认为，刘汉做这笔交易，主要是为了维护和周滨的关系。

之后，周滨对刘汉投桃报李，同意担任刘汉组建公司的股东，后来该项目得到了县、州和省三级发改委的同意，而且申请到了6亿元的银行贷款。

（撰稿：友义 责编：李莉）