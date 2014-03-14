台湾空军少校涉共谍案被起诉

图片版权 CNA Image caption 台湾空军共有6架E-2K鹰眼早期预警机

台湾报道说，一名空军少校和一名卡拉OK店老板因为泄露军事机密而被起诉。

台湾《自由时报》报道，屏东空军439联队少校战资官郝志雄涉嫌将E-2K空中预警机等机密，经由卡拉OK店老板万宗琳交付给中国，两人收受上百万元新台币报酬。

报道说，万宗琳在屏东空军基地附近经营卡拉OK店，受到逃往中国的王姓通缉犯的委托，为中国军方搜集军事机密。

万宗琳见有利可图，于是游说经常出入卡拉OK店的少校战资官郝志雄提供机密。

郝志雄投资失利债台高筑，于是同意提供军情。

从2010年起至去年6月，郝志雄一共提供4次机密资料，第一次由万宗琳亲自到上海交付给王姓通缉犯，其余3次都是交给王某指定的中间人带到中国。

台湾国防部没有表示遭到泄露的军事机密情报是属于哪种类型的内容。

台湾国防部发言人罗绍和表示，国防部保防安全部门在获报郝姓少校涉嫌泄密案后，立即配合检调单位侦查，同步采取损害管控措施。

郝志雄被捕后，在悔过书写下“没了一项工作正常、具发展空间的神圣职业”，而悔过书内容更被国防部拿来当“教材”，警惕军人要效忠国家。

（撰稿：友义 责编：李莉）