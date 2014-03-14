台“航母杀手”新型匿踪导弹巡逻舰下水

图片版权 CNA Image caption 沱江军舰是台湾近年来新设计的“反舰利器”。

台湾自行研发、具有匿踪性能的“沱江”导弹巡逻舰在宜兰下水，预定明年成军服役。

在承包商龙德造船宜兰苏澳工厂举行的仪式上，台湾海军对沱江军舰的战力表示“深感信心”，并且认为其性能超过了与其外形极为相似、中国制造的022型导弹快艇。

台湾媒体的报道说，如果军方预算足够的话，未来将生产8至12艘。台湾海军司令陈永康表示，在系统设计和武器配备上，他有信心沱江军舰超过了中国海军的022导弹快艇。

沱江军舰是由台湾军方的中山科学研究院研发，依“国舰国造”的政策，经过投标决定由龙德造船生产。

台湾方面将此计划称为“迅海计划”、并将该级军舰称为“迅海舰”，而沱江军舰也是以1958年国共金门料罗湾92海战中的“英雄舰”沱江号炮艇命名。

当年沱江号军舰在海战中受到重创而报废，但是台湾方面则说，负责护卫补给船舰运补金门的沱江号军舰在海战中“英勇作战”，击沉中国多艘鱼雷快艇。

铝合金材质的沱江军舰，未来舰上将配备亚音速的台制雄风二型反舰导弹、号称“航母杀手”的雄风三型超音速导弹各8枚，防空系统则是台湾制造的天剑二型导弹。

从照片上还看到，该舰在前甲板有一个炮塔，吃水线以下是双船体设计。

根据公布的资料，沱江号军舰最大航程为2000海里、吃水500吨、时速最高38节。

台湾总统马英九2008年上任之后，被指未能实现国防预算占总预算3%的承诺，美国则多次发表报告称，台海军力严重失衡、优势大幅倾向中国。

沱江军舰及其同级军舰是台湾近年来首次采用雷达匿踪设计的军舰，也是继“光华六号”之后的新一代反舰导弹快艇。

（撰稿：威克，责编：李莉）