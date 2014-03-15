民进党前主席蔡英文将再参选党主席

图片版权 AFP Image caption 民进党前主席蔡英文宣布将再度竞选该党主席。

民进党前主席蔡英文宣布将再度竞选该党主席，她称参选不是要否定任何人，而是因为这两年来台湾起了很大的变化。

蔡英文是在马英九第一任总统期间担任民进党主席，她在2012年总统选举被马英九击败后依该党败选惯例辞去此一职务。

民进党预计将在今年五月间改选党主席，另一位也有意参选者，是2008年总统选举落败后曾称要退出政坛的前党主席谢长廷。

现任党主席苏贞昌对是否将会继续参选党主席则未置可否，他做为党主席首要的三项任务是两岸服贸协议的审议、终结核四、以及年底七合一选举，党主席选举排在这些任务后面。

蔡英文过去两年虽然卸下党主席一职，但用台北市长独立参选人柯文哲的话来说，她与苏贞昌是民进党内的＂两个太阳＂，柯并称他不愿加入民进党是因在此一情况下“危邦不入，乱邦不居”。

据台湾民调机构指标民调在上个月针对民进党主席可能人选中，谁比较有能力改善同大陆关系的问卷调查，这几名可能参选人的排序依序是蔡英文、苏贞昌、谢长廷。

参选声明

蔡英文在宣布竞选党主席的声明中称其参选是因民进党与整个台湾社会都需要“往前跨出那一步”，因为时代变了所处的环境也变化，如果坚持活在过去，只会被世界淘汰。

她说台湾过去两年发生很大的变化，国家正在“崩坏”当中，经济一片沉闷、官员不断上下台但国家治理没改善“国家认同分歧让内部陷于长期对立、国家主权受到严重威胁”等。

蔡英文并说做为民进党要深刻反省，是否因为曾执政而松懈了对历史责任承担，是否因拥有局部权力而失去对国家变局的敏锐判断，是否因日渐体制化而动摇了带领台湾改变的坚强意志力。

而她在声明中提到的政见包括民进党要有未来性、包容力、以及行动性等。

蔡英文的参选党主席声明似乎也表明她有意继2012年后，再度投入2016年的台湾总统选举。

她在声明中说“很多前辈及朋友跑来告诉我，此时此刻不需要选这个党主席，我需要被保护，民进党需要我出来拼2016”。

她说对这些朋友的建议她只能说谢谢，她是一个政治人物而且是成熟政治人物，她不需要被保护。

（责编：李莉）