分析：台学生占领立法院让蓝绿两派尴尬

图片版权 AP Image caption 并不是说大部分的台湾民众反对签署《服贸协议》。

台湾反《服贸协议》民间团体占领立法院，冲击了台湾政坛，也让国民党和民进党处境尴尬。

这次行动的组织者和参与者在外界的眼中似乎政治立场大概是偏向绿营，但是以民进党为主的绿营政治人物在占领立法院这个问题上也颇感棘手。

因为如果绿营的政治人物参与了行动，很容易就会让行动贴上标签，行动自然也就“走调”。

反中、反马？

绿营向来是被国民党为主的蓝营批评为“逢中必反”，如果绿营人物加入了行动，难免就会被说成是“趁火打劫”。

现在以学生为主的占领立法院仪式会场的行动，已经被说成是“学生被人利用”，在民众心中，印象不见得比民意支持率低落的台湾总统马英九好多少的绿营政治人物，自然不愿意让这个原本有利于自己的行动成为把柄。

绿营的立法委员协调警察、为参与者运送补给和保暖衣物、民进党大老们陪着门外的参与者静坐抗议，不过强调的是“保护学生”而不是要指挥行动。

为什么？

国民党方面，其实有相当一部分的国民党立法委员们认为他们为“执行马英九交待的任务”而“背黑锅”。

之前在台湾，就曾经有国民党党籍立委私下向我表示，他也搞不清楚，为什么一定要那么急切地通过两岸《服贸协议》。

也有国民党党员有忧心忡忡地说，他们不了解，为什么不能逐条、逐款地审查和表决，“搞得现在是什么都没有”。

后果严重

他们的担心不是没道理的，台湾年底将举行七合一选举，所有地方公职人员和各级地方民意代表都要面对选民的检验。

但是现在的情况是，马英九声望不但不再如日中天，部分候选人甚至希望马英九到时出面帮忙竞选、台湾的经济还是起不来、蓝绿还是在“恶斗”。

也就是说，国民党基层担心，今年年底的选举恐怕要吃败仗，甚至影响到2016年的总统大选，而民众的怒气也不再是以马英九为目标，如今是扩大到以整个国民党为泄愤的对象。

不少的台湾网友和在英国的台湾留学生以“关心家乡事”的心情注意着这次的事态发展，他们并不见得赞成以占领立法院仪式会场、倒挂青天白日满地红旗等等的手法表达诉求。

只是他们也觉得国民党的立委这次“的确是过分”了，“明明是国会第一大党，为什么还要用这种手段？”。（指国民党召集委员张庆忠将该协议称为行政命令，送立法院审查三个月之后，就视同通过，可以交给立法院院会存查）

话语和解释权

占领立法院行动取得了包括BBC在内等等媒体的关注和报道，但这并不意味着台湾民众相信一旦通过《服贸协议》，台湾的产业就会全部倒闭。

但是一开始民众就反应“政府在《服贸协议》上沟通不足”、“官员说明时术语太多、越听越迷糊”，相比之下，反对者以浅显易懂的网路文章、图表、漫画、甚至录影（录像），在过去几个月当中在《服贸协议》的话语权和解释权上取得了上风。

国民党尴尬的还有就是没有办法简单明了地解释为何马英九要尽快地通过《服贸协议》。

目前这个问题的话语权和解释权也是被反对者取得上风，由于是反对的一方，自然解释和话语的方向就是向负面发展。

负面发展的结果就是，把《服贸协议》说成是“单向开放”、“低价让中国移民进入台湾、然后吞噬台湾”、“服贸一开、中国劳工进来，台湾洗头小妹全部失业”。

这些似是而非的说法充斥在台湾的网路、报章、甚至电视各种媒体，但是少见官员或者支持者能够出面反驳，如今在社会上已经造成了严重的误解。

可能现在台湾政府最大的尴尬之处就是，在经过这次的行动之后，如何能够说服民间相信，《服贸协议》对台湾的确有利，不然《服贸协议》造成的问题不但将持续下去，很可能还会更加严重。

（责编：路西）

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读者反馈

以台灣目前跟中國大陸的經濟實力對比，台灣如果要跟中國簽訂任何的自由貿易協定，都應該要非常謹慎小心才是。畢竟，中國方面可以忍受的談判誤差範圍，可以是台灣的百倍以上。然而，相反的，在這次的服貿談判裡，中國方面做的功課遠比台灣方面足，也就是說，這份貿易協定，絕對是對中國遠比對台灣更有利的 (除非你願意相信所謂的中方善意，但別忘了，連中國方面都說讓利時代已經過去了)

<strong>Mimi Cai, Shanghai China</strong><br/>

有時候

自由與民主

是要用抗爭所換來的

<strong>Sonny Chou, 桃園</strong><br/>

{但是現在的情況是，馬英九聲望不但不再如日中天，部分候選人甚至希望馬英九到時出面幫忙競選、台灣的經濟還是起不來、藍綠還是在「惡斗」。}

對照前後文意，應該是 「"不要"出面幫忙」！？未署名

為什麼一定要那麼急切地通過兩岸《服貿協議》。

因為馬英九要考慮選舉的時程，見習近平的機會已經不多了，見面只帶兩片香蕉，雙手空空，不帶禮物行嗎？

為什麼不能逐條、逐款地審查和表決

這就是中共霸道的地方，我說的算，哪能讓你說三道四，那下次是不是又要逐條審查？前不久更狠，想直接把王金平拉下來。這也要怪國民黨沒有跟反對黨溝通好就跟人家簽。

<strong>不具名, 台灣</strong><br/>