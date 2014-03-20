提高实战能力 中国军队“大练兵”

图片版权 AP Image caption 增加国防开支显示了习近平复兴强大中华的梦想。

面对越来越多的潜在领土纠纷，中国国家主席习近平要求武装部队加强实战化训练，提高作战能力。

新华社援引中央军委日前印发《关于提高军事训练实战化水平的意见》（以下简称《意见》）说，中国军事训练的水平必须提高到实战标准，以提高军队的战斗力。

报道说，“加强实战应战能力应被视为军队训练的重中之重。”

路透社说，这份文件是在中国国家主席习近平在上周末出任中央军委深化国防和军队改革领导小组组长之后下达的。

已经掌握中央军委主席大权的习近平说，中国的军队改革应围绕“强军”目标。

中国与其邻国的领土争端越来越多，尤其是与越南和菲律宾围绕南中国海的领出纠纷。中国声称，几乎所有这片海域都是她的领海。

除此以外，中国与日本在东中国海也有领土纠纷。

中国本月初宣布了三年来最大的军费增长，在未来一年里国防开支上涨12.2%，达到1315.7亿美元。中国希望以此开发更多高科技武器，并加强海空防卫能力。

这也是习近平去年成为国家主席以来的第一个国防预算，增加国防开支似乎显示了他的复兴强大中华的梦想。

习近平最近还敦促军方领导人加快步伐，让中国首艘航空母舰尽早达到实战应战水平。

除了航空母舰，中国还在发展一系列的高科技武器，从隐形战机到可以击落卫星的武器系统。

不过，中国说这些举动纯粹是出于防卫目的和军事现代化的目的。

（编译/责编：尚清）