彭丽媛陪同米歇尔参观故宫并访问中学

图片版权 AFP Image caption 米歇尔与彭丽媛在故宫合影。

正在中国访问的美国第一夫人米歇尔·奥巴马在中国国家主席习近平的夫人彭丽媛陪同下于周五（3月21日）上午参观了故宫。

据故宫负责人介绍，米歇尔一行与彭丽媛等遵从故宫的规定，也是在午门下车，步行进入故宫游览区的。

此前，彭丽媛还陪同米歇尔及其母女一同参观了北师大二附中。米歇尔还在一名学生的帮助下练习了中国书法。

据中国媒体报道，彭丽媛在学生的邀请下也展现了自己的书法，书写了“厚德载物”四字，并将此赠送给了米歇尔。

彭丽媛还陪同米歇尔一行在北师大二附中的体育馆参观了学生们的乒乓球课。

图片版权 AFP Image caption 米歇尔挥毫尝试中国书法。

虽然中美关系充满明争暗斗，但美国文化与商品却一直深受中国民众的喜爱。中国人对美国第一家庭也充满敬意与好奇。

米歇尔此次中国之行被普遍认为不具备任何政治色彩，仅是为了宣传美国价值观以及表达对中国社会与文化的尊重。

预计，今天稍晚，彭丽媛还将陪同其美国客人共进私人晚餐并观看表演。

米歇尔下榻的金茂威斯汀酒店总统套间每晚费用为5.2万元人民币，总面积320平方米，其中包括厨房、酒吧、桑拿间等设施。

周六（22日）米歇尔将前往北京大学斯坦福中心发表演讲，并将于当天稍后前往颐和园参观。

（撰稿：沙漠/责编：萧尔）