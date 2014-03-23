奥巴马夫人在美驻华使馆主持教育座谈会

图片版权 AP Image caption 米歇尔在美国驻北京使馆主持了教育圆桌会议

美国总统夫人米歇尔·奥巴马星期日（3月23日）在美国驻北京大使馆主持一次会议，会见了中国的教育工作者。

在米歇尔到达使馆的时候，使馆门外发生一场小小的安全风波。

有两个人向米歇尔的车队大声呼喊，遭到警察和便衣人员的制止，记者们并没有弄清楚他们在呼喊什么。

米歇尔带着自己的母亲和两个女儿于星期四晚间抵达北京，正在对中国进行为期一周的访问，据称访问仅涉及教育及其他“软性”问题。

抵达北京后的第一天，米歇尔已经在中国国家主席习近平夫人彭丽媛的陪同下参观了北京的一所中学和著名的故宫。

美国官员表示，米歇尔此次访问中国将不会讨论政治议题。

普世权利

但是人们注意到，米歇尔星期六在北京斯坦福中心发表演讲时仍然涉及了政治。她尽管没有提到中国的名字，但是呼吁实现更大的自由。

她说，“正如我的丈夫所说，我们尊重其他文化和社会的独特性，但是在自由表达的问题上，在选择信仰的问题上，在信息开放的问题上，我们相信这是普世权利，是世界上每个人生来具有的权利。”

星期日，米歇尔显然又回到了争议较小的教育议题。

据一位在美国驻华使馆参加会议的女学生说，米歇尔在会上询问了中国的高考，以及毕业后好不好找工作等问题。

米歇尔还表示，希望社会多多关注残疾人，并且希望有更多的少数民族学生参与中美两国间的交流。

完成在北京的访问行程之后，米歇尔还将和家人前往中国古都西安和西南城市成都访问，参观著名的秦兵马俑并看望中国国宝大熊猫。

（撰稿：跃生 责编：罗玲）