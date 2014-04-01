民政部：南方暴雨已致21人死亡

图片版权 Xinhua Image caption 连日暴雨造成中国南方七个省份受灾，至少21人死亡

中国民政部星期二（4月1日）发布统计称，上周以来南方多地发生暴雨天气，已经导致至少21人死亡。

民政部称，3月27日以来，中国的江南和华南两地分别出现强暴雨和强对流天气，导致福建、广东、广西、江西、湖南、贵州以及重庆七个省、直辖市和自治区受灾。

民政部称，截止4月1日上午的统计显示，这些地方共有近117万人受灾，21人确认死亡，另外仍有4人失踪。

除暴雨外，不少地区出现大风和冰雹，还有不少地方发生山体滑坡等次生灾害。

目前各受灾地区有超过1600间房屋倒塌，5.5万间房屋受损，1.7万人因灾被紧急转移安置，6600多人需紧急生活救助。

民政部统计称，这几天的暴雨和强对流天气已经给有关地区造成6.5亿元的直接经济损失。

从民政部的统计来看，贵州似乎是受灾最为严重地区，共有近55万人受灾，2人死亡，1人失踪。

（撰稿/责编：伊人）