茂名政府承诺不违民意建PX项目

图片版权 UGC Image caption 示威者在茂名市街头举行抗议 (微博网友提供照片）

广东省茂名市就兴建芳烃（PX）项目抗议事件表示，如绝大多数群众反对，茂名政府部门决不会违背民意进行决策。

茂名市星期日（30 日）发生反对兴建PX项目抗议示威，公安与示威者之间爆发严重暴力冲突。

在“微博”上出现的图片显示，大批示威者在茂名市街头游行抗议，被掀翻的汽车起火燃烧，有示威者满身鲜血躺在路上。

另一些图片显示，武警列阵应对。

茂名市政府星期一表示，PX项目仍处于普及知识阶段，上马与否需听取民意才决策。

中国官方人民网援引茂名市政府新闻发言人说，十分理解广大市民关心芳烃(PX)项目。

发言人说，该项目目前仅是科普阶段，离启动为时尚早。

他又承诺，在考虑项目上马时一定会通过各种渠道听取公众意见再进行决策。如绝大多数群众反对，茂名政府部门决不会违背民意进行决策。

“挑唆”

不过，暴力冲突当天茂名市政府发表声明，形容“少数市民受极个别不法分子的挑唆”，“发泄情绪时出现了一些非理性行为，超出了法律允许的范围”。

声明又指出，警方已经有效控制局面，事件中没有人员死亡。

不过，当地政府并没有提及人员受伤的情况。

芳烃是可以用来生产化学纤维和塑料瓶的产品，据信计划在茂名兴建的这家工厂将由当地政府和中国最大的国有炼油企业中石化联合经营。

但是，在中国各大城市经常遭受雾霾袭击，生态环境严重恶化的情况下，中国民众对新建工业设施，特别是对新建化工设施，都显得极为敏感。

2012年12月，中国东部城市宁波出现反对兴建一家化工厂的持续数日示威，致使当局撤销了先前的计划。

中国东北城市大连兴建一家PX工厂的计划也在抗议声中撤销，西南城市昆明也在去年发生过类似的抗议示威。

“恶性循环”

中国共产党的官方《人民日报》旗下的《环球时报》报道说，示威延续到星期一，公安曾经使用催泪瓦斯驱散示威者。

《环球时报》在周二的社评中批评说：“茂名官方昨晚做了一个对PX前途的含糊回应，该项目是否会重蹈宁波、昆明等地同类项目的撤销命运，备受关注。

该社评说：“PX并不可怕的理性虽然在中国社会的整体层面存在着，但它走到每个具体城市时，撞上的却永远是乱箭和棍棒。有人将此称为“邻避效应”，意思是对PX我不反对，但不许盖到我家的后院。“

社评认为：“无论原因是什么，有多复杂，这样的恶性循环都必须终止。”

《环球时报》的社评说：“政府对PX以及重化工项目的立项过程必须公开透明，严格依法依规依程序。只要是做到了这一切的项目，决不能一遇到反对声就仓皇撤销，为了一地的所谓“维稳”而冲击全国的法治秩序。“

（编译：田耕/责编：董乐）

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读者反馈

希望BBC更多关注中国，更多报道中国新闻，给中国网民更多、更方便的发表评论的机会，开设更加便捷的爆料平台。（能否在每一篇文章下面都开设“评论栏”？）我坚信中共腐败政府维持不了多久，因为它腐败邪恶不得民心。

<strong>大刘, 中国，北京</strong><br/>

網上所見，這個自稱【偉光正】的政權又向人民【開槍】了！民情洶湧之際，茂明政府一臉正經承諾不違民意建PX項目，再度展示一向以來那款【策略性】的騙人妥協嘴臉，民眾如果信之為【承諾】，就是天大的誤會。今天茂名民眾為保衛權益所付出的生命代價，這個【偉光正】終有一天是要償還的。

<strong>孟光, Hong Kong</strong><br/>

也不用指望台灣了。我們政府在反服貿卡住深怕增加恐共恐中意識群眾，沒有媒體在報導這新聞啦！

<strong>未署名</strong><br/>

广东茂名群众因反对px项目游行 现已发展成为暴力冲突 据当地群众反映武警已封锁城市 禁止外地媒体进去采访 禁止群众通过网络向外界通知 另据反映冲突中有百姓被武警打死 其中包括学生 这样的事情在中国发生 政府会封锁一切媒体的报道 在网上提供虚假信息 希望BBC能帮助我们 我们已经不指望有哪家中国媒体能够报道事实真相了 也不希望中国政府能为人民做点什么了 希望BBC能够看到。

<strong>未署名</strong><br/>