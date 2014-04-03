台国防部：大陆不弃武力犯台 不谈军事互信

图片版权 AP Image caption 目前两岸状况，台湾没有意愿也没有必要与对岸建立军事互信机制。

台湾国防部表示，中国大陆不放弃武力犯台，在没有互信下，台湾没有意愿也没有必要与对岸建立军事互信机制。

国防部军备副部长李翔宙4月3日在立法院外交及国防委员会报告并备询，民进党立委邱志伟询问，两岸有没有可能建立某种形式的军事互信机制？

李翔宙回答时表示，只要中国大陆不放弃任何武力犯台与威胁性军事行动，在没有互信基础下，台湾方面不会有任何意愿与必要和中国大陆谈军事互信。

李翔宙进一步说明，为了防止冲突与意外发生，相关的对话机制是有必要，但目前与对岸还没有任何形式上的接触管道。他表示，目前政府政策是先经后政，国防部谨守行政中立，做好建军备战工作。

缺乏政治互信

军事互信机制属于“信心建立措施”（Confidence Building Measures, CBM）运作的一环，是一种预防机制，旨在避免军事误判及冲突。一般而言，没有政治互信，很难建立军事互信。在两岸缺乏政治互信的情况下，军事互信机制难以推展。

对军事互信机制有深入研究的前国防部副部长杨念祖曾说，国际上敌对国家要建立军事互信机制，基本要件是向对方保证没有并吞或侵略领土主权的意图，以及建立管道降低紧张和冲突上升。

对于中国大陆而言，致力推动建立两岸军事安全互信机制的立场始终未变，但也绝不放弃使用武力解决台湾问题。

杨念祖认为，目前台海两岸即使有意愿建立军事互信机制，但因政治互信不足，条件尚未成熟。

共军袭台需准备

针对亲民党立委李桐豪质询，若共军来袭，国军有多少预警时间？李翔宙表示，如果共军来袭，预估从中南海举行高层会议到中央军委会要编成攻台小组，以及许多后续行动，最少需要四个月准备。

李桐豪追问，若台海战争出现，是否会有其他国家助台？李翔宙并未正面响应，仅表示有与其他国家建立相关机制， 并且有后备动员因应。

有关一名海军退役军官投书媒体，针对签署《海峡两岸服务贸易协议》后，陆资可能参与探勘领海，领海一旦开放将有国安疑虑，立委要求对此说明。

李翔宙表示，这篇投书不是事实，中华民国领海内并未开放给包括陆资在内的外商，从事水文等科学勘查，本国企业若要探勘也必须经过申请，并经由国科会主导，再由相关人员登船验证，因此不会有国安疑虑。

为此，国防部并且发布新闻稿郑重澄清。

《服贸》未准陆企探领海

对于《海峡两岸服务贸易协议》开放与科学技术有关的顾问服务业，国防部指出，在台陆资企业仍不得从事地下调查服务、地貌调查服务及地图测绘服务，因此投书内容系属个人误解，且与事实不符。

国防部指出，依据《台湾地区与大陆地区人民关系条例》第29条第1项规定：“大陆船舶、民用航空器及其他运输工具，非经主管机关许可，不得进入台湾地区限制或禁止水域、台北飞航情报区限制区域”。

如果大陆透过配合厂商派遣工程船舶或海洋科学研究调查船，至申请区域进行海底地形、水文、海洋环境探测等作业，国防部基于国防安全，严格审查并且要求申请单位不得于24浬内进行各项探测作业。

网友如要发表评论，请使用下表：

读者反馈

谁稀罕军事互信！台湾如果要独立，也军事互信？！笑话

<strong>未署名</strong><br/>

马说台海是同胞兄弟，习说你得叫我爹，差一个辈份呢，能谈拢吗？除非马愿做孙子。

<strong>jack, USA</strong><br/>

台灣【國防部】表示大陸不棄武力犯台，不談軍事互信，這當然是絕對正確的。可是，那邊廂，馬英九這位身兼【三軍統帥】的總統卻表示大陸不棄武力犯台，可開門禁大談服貿互信。台灣【怎麼搞的】？ 噫！服貿可以，豈可互信？

<strong>孟光, Hong Kong</strong><br/>

什么叫“武力犯台”？完全是台独、独台的说辞，你不搞台独，按照宪法的规定致力于民族的统一复兴，哪里会有“武力犯台”？

现在的问题是台湾军队某些人已经成为中华民族统一复兴的反动力，这才是台湾当局应当反思的。

<strong>zyz, </strong><br/>