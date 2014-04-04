观察：被撕成两半的台湾社会和海外侨社

图片版权 Getty and Reueters Image caption 示威者各拥其主，情绪热烈，见到激情，不见理性。

支持或是反对“太阳花运动”的议题，不但分裂了台湾社会，也让海外的台湾侨界的裂痕深化。

立场不同的人，突然之间像是变成了仇敌一样，除了相互指责、痛骂对方，据称也出现了把社交网站上意见不同的“好友”统统删除的情形。

删除好友

以台湾民众常用的Facebook而言，如果发一篇支持“太阳花”的帖子，下面跟随的十之八九也都是支持这个运动的发言。

自然也有支持台湾总统马英九和赞成尽快甚至马上通过《服贸协议》的帖子，跟随发帖的“顺理成章”地大多是支持此一论调的帖子。

看到自己所认同的论调，就马上按赞，看到不同论调，立即开火放炮。

双方彼此互骂时所用的文字，可以说是不堪入目、甚为恶毒，三字经、国骂、省骂纷纷出笼，所谓的“台湾人有礼貌”，在此完全不见。

被称为“反《服贸协议》”的一派推出一个“退回《服贸协议》”的抗议联署，被称为“挺《服贸协议》”的一派也马上推出联署要求政府立即“严惩暴力占领立法院的嫌犯”。

或许会问，赞成自己所认同的论调，有何错误？但是如今的情况是容不下其他的声音，甚至就算中立一点的意见，只要与自己论调不同也会大加挞伐。

看电视新闻、看报纸也是泾渭分明，支持“太阳花运动”的一派，电视新闻大概就是以三立、民视为主，报纸就是非《苹果日报》、《自由时报》不看。

“挺《服贸协议》”的一派，就是以中天电视、《中国时报》、《联合报》等所谓“统派媒体”为主。

各信其报

虽说台湾民众本来就在政治上分蓝绿两派，本来也就是用前述的媒体作为自己所相信的消息来源。

但是现在很大的不同是，如今各拥其主之下，他们更加地认为自己所相信的媒体一定是对的；同一件事也可以说成是“警察打人”和“学生暴力”两种不同版本，然后就是各自去相信自己拥护的媒体。

台湾社会现在可以说是分裂成好几块，有蓝绿之分、有左右之分、有贫富之分，目光则是集中在自己所关心的那一块。

相同的问题也发生在台湾人不多的英国，大家因为了彼此意见不同，大开骂战的比比皆是，只要他人的立场稍有不同，“戴帽子”、“贴标签”各种方法统统出笼。

台湾年轻人常用的批踢踢实业坊留言板上，出现各式各样的“爆卦”帖子，帖子一出随即引来大批赞同的发言，唯独没有查证“爆卦”帖子是否属实。

例如，一“爆卦”帖子称台湾驻英代表处正在收集“反《服贸协议》”学生名单，帖子流传之处，个个言之凿凿、似乎认定真有其事，等到台湾外交部出面否认时，此一帖子已经流传到万里之外的各地去了。

有的台湾留学生认为“不应该选边站，挑自己愿意看的新闻看”，但是在身边多数人都是“反黑箱”的情况下，声音也被掩盖或者是“自主噤声”。

现在的台湾和起码是在英国的台湾侨界，明显的被撕成两半，虽然表面上看，也许很多人开始注意什么是“两岸《服贸协议》”，但是看不到的是理性的对话和相互的了解。

网友如欲发表评论，请用以下表格

读者反馈

本篇報導名為觀察，但僅見表象的、簡易的針對幾個網路論壇現象進行評論描述，社會不會只有兩種聲音，有關這個爭議事件的社會及歷史背景的全都去脈絡化了。本文沒有深刻的解釋、說明與見解，如網友nyarla所言，本文用心可議。

<strong>Chao, 台灣</strong><br/>

臺灣都已經搞民粹主義10幾年了，分裂加重很正常，但沒辦法，臺灣就是民主至上主義，管他分裂不分裂。

<strong>Wataru, </strong><br/>

這篇文章的作者提出許多非常嚴厲、言詞露骨的指控，且敘述疏略、有以偏概全之處，又並未提出佐證、平衡報導。雖然文章本身定位為觀察，仍應負上述媒體報導時的倫理責任。

諸如：「雙方彼此互罵時所用的文字，可以說是不堪入目、甚為惡毒」「只要他人的立場稍有不同，「戴帽子」、「貼標籤」各種方法統統出籠」「甚至就算中立一點的意見，只要與自己論調不同也會大加撻伐」等等‧‧‧對台灣的形象，以及台灣民眾的情感都可預期有非常嚴重、有攻擊性的影響。

尤其BBC中文網作為國際上享有盛譽、公信力的網站，閱聽範圍非一般新聞網站能比，希望在公布評論上能更為審慎。尤其就本文中各項有失偏頗之處，希望能做出更完整的說明或是後續報導。

<strong>nyarla, 台灣，台北</strong><br/>

有論者說商鞅變法之所以成功，拜[立樁樹威信]。誠信確立，全國井然有序。反之，誠信掃地，各自一把號自吹，南轅北轍，一盤散沙。王安石[商鞅詩]寫著:自古驅民在誠信，一語為重百金輕；今人未可非商鞅，商鞅能令政必行。台灣政局之亂，其來有自，於今尤烈，都是為政者[師心自用][誠信破產]所致。誠信網已破了，唯一辦法就是[補破網]。

<strong>chamberlain, taichung, taiwan</strong><br/>

我身在海外,過去多年來總是深深以台灣為倣,然如今看到社會的亂象不盡從內心滴血,那不再是我所認識的台灣了,族群的分裂,凡事為反對而反對,理性的探討與溝通不復存在,成熟的民主就是由民選之議員在民主的殿堂內以平和的方式論述及辯證己見,最終再以投票結果少數服從多數定奪,學學英國上下議院及美國國會之議事運作吧,那些熱血的青年學生們如果是那麼的關心國事,現在就該好好的充實學養,以期日後獻身政譠,競選公職,在國會上名正言順地代表選民疏發已見以期獲得認同而得以修法立法,才實為上策.

<strong>嘆息者, New York</strong><br/>

關於此現象，多少和國民黨與民進黨的高度對立有關，台灣的政治光譜並不如左派與右派的狀態仍有彈性空間：一派主張以「三民主義」統一中國，另一派則主張台灣就地獨立；一派要的是解決「兩個中國」的政治爭議，另一派要的是脫離中國問題解開僵局。

儘管兩者都不願被中共政權統治，但無論如何在此二主張中，找尋模糊光譜都是極其困難的，試想有十分之二塊的餅，一塊說要找回其他十分之八塊，另一塊說：「不，找不回來了，這樣也不錯不是嗎?」兩塊又緊緊相連著，能有甚麼彈性空間呢?

然而現今兩黨在此尚能未有共識，加上戒嚴時期舊仇新恨(表面上的)，台灣人民若沒有思索跳離此狀態又不被中共統一的新突破點，這座島遲早試要土崩瓦解的。

<strong>陳榷幹, </strong><br/>

這樣的觀察似乎有失客觀，過度放大網絡上較情緒化的字眼，強調二元對立，忽略更細緻的討論與不同的聲音。令人懷疑這則新聞的目的。

<strong>Jessie Lee, Brighton, UK</strong><br/>

學潮有懷

一座山頭幾樣情

萬民愁悶妄人爭

埋鍋造飯滿瞋恚

何忍門生如亂兵

<strong>WCH, 台灣台北</strong><br/>

【一向以來】，被撕成兩半的台灣社會和海外僑社乃指壁壘分明的藍綠陣營，自台灣告別一黨獨大的威權政治後，這個對立現象已普遍存在台灣的社會，今天已經見怪不怪，已經不當作一回事了。然而，今次由台灣大學生發起的【反服運動】觸發的社會撕裂，藍綠角力對立的張力看來不大，反而一股來自彼岸的【紅色力量】卻是最令人擔憂的。這是一個【極之危險】的訊號，藍綠陣營、台灣社會與海外僑社豈能不【提高警覺】？

<strong>孟光, Hong Kong</strong><br/>