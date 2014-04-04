葛兰素史克因报销费违规开除中国雇员

图片版权 Reuters Image caption 在中国面临贿赂指控的葛兰素史克以报销费违规为由，开除了一些中国雇员。

路透社周五（4日）报道，在中国面临贿赂指控的英国制药公司葛兰素史克以医药代表违规为由，开除了一些中国雇员。

一名了解内情的消息人士周五对路透社说，葛兰素史克自今年3月下旬以来，已经以违反公司的报销规定为由多次开除雇员。

据报，被开除的雇员从基层医药代表到大区经理，甚至包括部门主管。

葛兰素史克拒绝透露解雇职员的细节，但证实说，因为加强了对报销费用的监管措施，所以此举会影响到一些员工。

去年7月，中国当局指责葛兰素史克用高达30亿人民币的费用贿赂医生和官员，让医院和病人购买该公司的药品。

葛兰素史克公司的一名发言人说，在中国当局开始调查后，公司立即实行定期监控和审查报销费用，以确保程序符合规定。

发言人还为扣发员工报销费和去年第四季度奖金的做法辩护说，公司一旦发现有潜在的问题，就会全面深入的进行审查，在这样的情况下扣发是合理的措施。

这名发言人拒绝回答究竟有多少员工牵涉此次事件，但是熟知内情的消息来源说，葛兰素史克在中国有7千雇员，被解雇的只占极小的比例。

葛兰素史克此前曾说，该公司的数名中国高管似乎违反了法律，并表示对“可耻”的贿赂行为“零容忍”。

在贿赂丑闻揭露之前，葛兰素史克的药品去年第二季度在中国的销售量同比增长14%。

但在受到中国当局调查之后，葛兰素史克去年第三季度在中国的盈利暴跌61%，第四季度跌幅较小，为29%。

（编译：嵇伟 责编：尚清）