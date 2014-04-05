中国公布二战被强征赴日劳工名录

图片版权 other Image caption 中国人民抗日战争纪念馆首次公布二战期间日本强征中国人赴日做苦工的档案。（中新网图片）

中国周六（4月5日）公布了超过34,000名二战期间被强征到日本工作的中国劳工名录。

中国人民抗日战争纪念馆在北京首次公布了二战期间日本强征中国人赴日做苦工的档案，包括34,282名劳工名录。

纪念馆说，档案由东京华侨总会名誉会长陈焜旺转赠，共120袋，405份，记录了自1943年4月至1945年5月被强征赴日的中国劳工的姓名、契约书、死亡诊断书等内容。

档案显示，强征到日本的中国劳工，被分配到日本35家企业的135个作业场所，几乎遍布全日本，其中三井、三菱财阀奴役的中国劳工最多。

中国人民抗日战争纪念馆副馆长李宗远说，去年该馆入藏这些劳工名录的消息公布后，引起外界广泛关注，特别是劳工亲属，许多人来电或者亲自到馆，希望查询亲人信息。

他说，由于相关档案原始资料非常珍贵，为了避免损坏纸本记录，纪念馆对《强掳中国赴日劳工名录》进行了数字化处理，发布在中国人民抗日战争纪念馆官网上。

中韩联手

此前，二战时期被日本强征的中国劳工受害人家属2日上午在河北省石家庄举行受害人追悼活动。

在活动后他们将针对日本企业向中国法院提起诉讼，要求日本企业进行赔偿。

被强征的韩国劳工受害人家属代表和韩方律师等参加了当天的活动，并表示将支持中方的行动。

受害劳工代表团表示，中韩两国强征劳工受害人将举行讨论会，谋求两国共同应对方案。这是中韩两国强征受害人第一次谋求合作。

（撰稿：友义 责编：立行）