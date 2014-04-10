马英九：不排除与北京协商政治议题

图片版权 AFP Image caption 马英九在视频会议上称将不排除与中国协商政治议题。

在学生对立法院占领即将落幕之际，台湾总统马英九与美国战略及国际研究中心进行视频会议，他在会议上称将不排除与中国协商政治议题。

此一视频会议美方的参与者包括了在伊拉克战争期间担任国防部副部长的沃尔夫维茨，沃尔夫维茨目前的头衔之一是美台商业协会主席。

马英九在会议上说他感谢美国，因为美国国务院亚太事务助理国务卿罗素最近在参议会外交委员会上说“美国十分欢迎并赞赏两岸关系在马政府领导下的显着进步”。

马英九对这些美方人士提到了他任内与中国达成包括经济合作、交通、卫生、科学、农业、司法等二十一项协议，并说只要人民支持，他也不排除协商政治议题。

许多太阳花学运示威者指控马英九意图通过未经公民监督的协议卖台，而从马英九不排除协商政治议题的说法看来，超过三周的立法院占领并未改变或推迟马英九既定方向。

图片版权 Reuters Image caption 台湾抗议者宣布将在4月10日撤出立法院议场。

即将撤离立法院议场的学生对此并没有太多反应，但在立法院外彻夜进行用粗话发泄不满的“大肠花垃圾话论坛”上，有示威者对此表达了愤怒 。

沃尔夫维茨

学生占领立法院一事也引起了美方人士的关注，沃尔夫维茨说有关服贸协议的争议，人们或谈到程序问题，或谈到贸易问题，但人们真正担心的确保台湾民主自由的未来。

他说他强烈相信自由贸易对台湾的民主与未来极为重要，而在确保台湾民主自由方面，沃尔夫维茨认为美国可以让台湾尽快加入跨太平洋伙伴关系协议（TPP），同时美方也应展现其通过台湾关系法提供台湾安全所需的保证是认真的。

马英九在同沃尔夫维茨对话时则再度强调服贸协议通过的重要性，他说如果台湾要加入TPP等协议必须要展现台湾开放市场的决心，并说他将持续沟通与教育民众。

沃尔夫维茨说他强烈同意马英九所言，他以美台商业协会主席身份说，两岸经贸的开放，使得美国企业更有意愿同台湾做生意。

沃尔夫维茨在同马英九对话时并提到了他在八十年代在里根政府任职时，台湾存在一些恶劣的人权问题，他当时必须向美国国会解释，而台湾目前已经没有这些问题，沃尔夫维茨并赞扬台湾民主现况。

不过这位曾被视为小布什时期新保守主义要角的观点，与太阳花学运看法并不相同，许多示威者认为国民党走回了过去的老路，台湾民主正在倒退，学生也表示不愿接受中美等国“私相授受”的强权布局。

（责编：萧尔）

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读者反馈

拿政治協商來威脅人民,台灣人民對這9%的總統的叫囂,只當作耳邊風而已,

<strong>Golden Chen, Taiwan</strong><br/>

协商政治?

从来不是问题,是在大陆也实行多党选举还是让台湾回到大力发展人性恶的一面的独裁制度?

文化?

前人定的规则,任何文化都应该是让大多数人在公开比较的环境下接受,而不是人去适应文化或者制度,文化和制度是为大多数的人服务,而不是相反.

大多数人?

在公开比较的环境下选择1+1=2,幸福,人权,自由的言论,自由的宗教.这些正是中国共产党在长期上面对中国人民所害怕的,即使中国共产党手握强大的武器.

<strong>未署名</strong><br/>

但願馬英九【不排除與北京協商政治議題】這番話是刻意向美國【叫價】的【虛話】，要是實說，則正中彼岸的下懷，台灣赤化的日子可期矣！此時此刻，台灣人能不立地而起，向這位【愚庸】的民選總統【說不】嗎？

<strong>孟光, Hong Kong</strong><br/>