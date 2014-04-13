中国贵阳破获大型地下非法兵工厂

图片版权 CCTV Image caption 贵阳警方缴获1.5万支非法制造的枪支

中国官方媒体报道，贵阳警方通报当地破获一个特大制造以及贩卖枪支和管制刀具团伙。

截止目前警方已经缴获1.5万支非法制造的枪支和12万把各式管制刀具，另外还有大量弩具等其他凶器。

贵阳警方称，这是中国警方一次性收缴枪支和管制刀具数量最多的案件。

警方目前已经就此案逮捕了15名嫌疑人。

警方称，4个月前贵阳发生街头抢劫案，警方抓获嫌疑人后发现他携带一把非法制造的手枪。

贵阳警方随即投入警力进行调查，破获这个特大地下兵工厂。

该团伙制造的枪支外观与真枪高度相似，但发射钢珠弹。测试称此类枪支的射程约为30-50米，远距离可以致伤致残，近距离打到要害可以致死。

贵阳警方称，这一地下兵工厂的制贩网络覆盖了湖南、广东、四川、贵州等27个省、区、市。

（撰稿/责编：伊人）