女员工与求职者纽约状告凤凰卫视

图片版权 BBC World Service Image caption 刘正铸性骚扰凤凰卫视女性雇员一案最早于2012年8月浮出水面。

两名女性雇员和一名求职者周二（4月15日）在美国纽约状告香港凤凰卫视，指控其在知晓前美国分社总编性骚扰后，继续雇佣他，并对受害者进行“打击报复。”

凤凰卫视控股公司于2000年6月30日在香港创业板挂牌上市，是全球最大的中文上市媒体之一。

在回复BBC中文网记者询问时，该公司表示，目前对此案尚无评论。截至发稿，BBC中文网记者也未能联系到当事人进行评论。

“打击报复”

凤凰卫视前美国分公司总编辑刘正铸涉嫌性骚扰凤凰卫视女性雇员一案最早于2012年8月浮出水面。当时，一名女性雇员出示了一段证明刘性骚扰的录像，另有十名现任和前雇员签署联名信表示支持，并同意为受害者作证。

代 表原告的律师事务所Bernabei & Wachtel PLLC 称，在该案2012年首发后，凤凰卫视首席执行官刘长乐曾亲自出面，与持有视频证据的女雇员和解。不过控方表示，凤凰仍然维持刘的总编辑职务，直到当年 12月才在11位证人的联合压力下，才将刘正铸停职。

控方还表示，在此期间，刘正铸“更肆无忌惮地对支持受害者的其他雇员进行打击报复。”控方说，在接替刘的新主管在上任后，对原告“进行进一步的打击报复。”

（撰稿：欧阳）