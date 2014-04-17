“内蒙牧民为保护草场不被抢占遭逮捕”

图片版权 SMHRIC Image caption 乌拉特中旗牧民2013年曾在旗政府所在地海流图举行示威要求要求地方政府制止强征他们的草场

有消息说，中国内蒙古自治区通辽市莫林乡马林格尔村40余名牧民因试图保护草场不被运煤公司占用而被捕。

来自在纽约的人权组织南蒙古信息中心消息说，4月12日，通辽市马林格尔村的牧民被当地警察以及市里派出的400多名防暴警察殴打威胁。

莫林乡蒙古族中学的一名蒙古族工人在电话上对南蒙古信息中心表示，他听到过牧民被捕，他也有亲属被带走，目前关押在拘押中心，他很担忧。

在新浪微博上流传的一份声明说，防暴警察4月12日暴力征用牧民草场，比强盗都差，“他们没收了牧民的手机和钱包，殴打妇女，用枪威胁，并逮捕无辜人民”。

南蒙古信息中心致电莫林乡人民政府，一名官员证实防暴警察与当地蒙古族牧民之间发生冲突，但是拒绝提供更多细节。

信息中心用这位官员提供的乡党委书记电话号码联系，办公室和手机均无人接听。

乡公共安全局的一名官员在电话中证实，有蒙古族村民被警方带走。这名官员的主管则表示，不能提供更多信息，但邀请南蒙古信息中心人员去他的办公室拜访。

署名Soga的网友在腾迅微博上说，他目睹4、5名抢占草场的警察殴打一名妇女致鼻血流到地上，他们还把她的衣服撕碎。

在另外一起事件中，赤峰市克什克腾旗约有150名内蒙古牧民在内蒙古银都矿业公司门前静坐示威。

今年1月，内蒙古西部的乌拉特中旗的6名牧民因为抗议草场被侵占被当地公安人员逮捕。

中国2003年颁布的草原法规定所有草原归国有，以及在法律特别规定下归集体所有。而2004年内蒙古的草原行政法也只规定了草原由国家所有和集体所有两种所有权形式。内蒙古牧民在法律上一直没有得到像中国农民一样的土地权利。

（编译：高志强，责编：横路）