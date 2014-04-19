中国官媒连番炮轰陈方安生李柱铭美国行

2014年4月19日

图像来源，Other 图像加注文字， 美国副总统拜登在白宫会晤陈方安生与李柱铭

中国《人民日报》及其麾下《环球时报》星期六（4月19日）分别发文对香港民主派人士陈方安生以及李柱铭访美提出批评。

《人民日报》海外版发表署名李炜娜，题为“反对派乱港闹剧该收场了”的评论。

文章指责陈方安生以及李柱铭美国之行的目的是“引入外国势力为自己造势”，并警告说“这一私之念却可能把香港民主进程引入崎岖之途”。

文章承认香港社会对与目前提出的普选办法有不同意见，但指责陈方安生和李柱铭访问美国的做法是“抹黑普选”，并说“占中”是煽动暴民政治。

环球时报

《环球时报》文章题为“‘挟洋’只会自轻，香港反对派须自重”。

这篇评论文章特别提及陈方安生与李柱铭在美国与美国副总统拜登会晤一事，称“陈李事后的兴高采烈反映了部分反对派人士‘挟洋自重’的典型心态”。

文章称，部分香港反对派有这种问题与他们迷信外国势力以及香港百多年殖民地的历史有关。

但文章警告说：“西方对香港早就不再有实质的政治塑造力。陈李受到拜登接见，他们和支持者显得挺激动，这说明他们生活在不切实际的幻想里。”

《环球时报》称，中国人对“投靠洋人”的做法既警惕又反感，会认为香港民主派的做法是配合外部势力侵犯中国主权。

评论警告香港泛民不要把自己变成针对香港法制的“造反派”，也不要成为“对外投降派”或者“引狼入室派”。

新华社

陈方安生和李柱铭本月早些时候访问美国和加拿大，他们表示访问的目的是对当地关注香港民主事务的民众解释香港的政治现状以及政改问题。

但是中国官方媒体以及香港亲中媒体则对陈、李二人展开激烈攻击。

新华社星期五也发表评论指责他们的美国之行是“挟洋自重的祸港闹剧”，并用刻薄的言辞形容他们是“洋奴”、“汉奸”。