韩国沉船遇难人数增至150人

图片版权 Reuters Image caption 韩国海警将遇难者遗体运到码头的帐篷中

搜寻韩国“岁月”号翻沉客轮失踪者的行动继续。事故遇难人数周三（23日）增加到150人。仍有100多人失踪。

今天的搜索行动据报主要是集中在轮船的第三、四层，大部分失踪者可能被困的位置。

韩国媒体报道说，政府决定提前执行预算，财政救助遇难者家属和受伤的人。

另据韩国媒体报道，当渡轮发生事故，开始大幅度倾斜时，船上数百名学生中的大多数仍听从船方的指令在船中待命。

根据随后抵达现场的一些船只上的人员的说法，“岁月”号沉没前，有不少船只已抵达出事现场准备营救，但却没有看到什么人跳船逃生。

而这些完全服从船方指令的学生最终失去了逃生的机会。

据报，21日下午，乘客家属已与韩方救援队达成一致，救援队最迟24日将停止水下搜索，开始对失事客轮进行打捞工作。

目前已证实的遇难人员中有两名中国人，均为男性。

此前有报道说，至少有4名中国人在渡轮倾覆事件中失踪。

韩国总统朴槿惠星期一表示，岁月号渡轮的船长在船只发生严重倾斜之际放弃乘客弃船逃生的做法“无异于杀人”。

朴槿惠要求由检察院和警方组成的联合调查组对事故加快进行彻底的调查，并承诺所有事故责任人都要被追究民事以及刑事责任。

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韩国当局19日签发逮捕令，逮捕了客轮船长李俊锡与令两名船员。周一，当局又宣布拘捕了4名船员，包括两名大副、一名二副以及首席工程师，理由是他们未能保护好乘客。

载有476人的岁月号渡轮4月16日早晨在由仁川驶往济州岛途中发生沉没事故，乘客中包括325名前往济州岛修学旅行的京畿道安山市檀园高中的学生和14名教师等。

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已经被逮捕的岁月号船长李俊锡此前解释说，当时船只倾斜严重，无法释放救生船，他迟迟没有下令疏散乘客弃船逃生是因为担心在风大浪急的海域让乘客跳船逃生的话会导致他们被海浪卷走。

目前沉船的原因尚不明了。有报道揣测说，可能的原因是船体急转弯，导致舱内重物脱离固定绳索，甩向一边导致船体重心失衡，发生倾覆。

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（撰稿/责编：李莉）